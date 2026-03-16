Венгрия продолжает обвинения из-за "Дружбы" - Сийярто заявил об отказе Украины от трехсторонней встречи со Словакией

$44.140.0350.670.29
ukenru
Эксклюзив
11:08 • 6012 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 19770 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 42410 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 54696 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 45571 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 51952 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 71716 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 63379 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 49428 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 37725 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
42%
751мм
Графики отключений электроэнергии
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 91150 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

Венгрия продолжает обвинения из-за "Дружбы" - Сийярто заявил об отказе Украины от трехсторонней встречи со Словакией

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Сийярто заявил об отказе Украины от трехсторонней встречи после визита венгерских специалистов. МИД Украины отрицает официальный статус этой делегации.

Венгрия обвинила Украину в "отказе" от участия в совместных со словацкой стороной "консультациях" после того, как отправила группу чиновников для "инспекции" нефтепровода "Дружба", о чем заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в X в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Трехсторонние консультации со словацким и украинским министрами энергетики были запланированы на сегодня, но украинская сторона в конечном итоге отказалась от участия", - утверждает Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что "это произошло после того, как наша делегация Министерства энергетики провела три с половиной дня в Киеве, стремясь к диалогу". "Все запросы на встречи были отклонены, а инспекторам ЕС также не разрешено посещать объект", - указал Сийярто.

После этого он в очередной раз выступил с обвинениями, что якобы "очевидно, что Украина не перезапускает нефтепровод "Дружба" по сугубо политическим причинам, хотя он технически готов к эксплуатации".

Дополнение

На выходных Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу".

11 марта сообщалось, что группа венгерских чиновников для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Главе "делегации", государственному секретарю министерства энергетики страны Габору Чепеку Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил встретиться с украинскими должностными лицами и осмотреть нефтепровод.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что группу граждан Венгрии, приехавших в Украину, некорректно называть "делегацией", они не имеют официального статуса, как и запланированных официальных встреч.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Президента Владимира Зеленского из-за его заявлений о несогласованном приезде венгерских чиновников. Венгерский дипломат утверждал, что официальный Будапешт якобы заблаговременно предупредил украинскую сторону о визите специалистов для проверки состояния нефтепровода "Дружба".

МИД Украины в ответе на ноту венгерского посольства относительно планируемого визита делегации этой страны назвал выбранные Венгрией даты "неприемлемыми" и предлагал согласовать новые, сообщили тогда СМИ источники в дипломатических кругах.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Нафтогаз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина