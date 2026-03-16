Венгрия продолжает обвинения из-за "Дружбы" - Сийярто заявил об отказе Украины от трехсторонней встречи со Словакией

Венгрия обвинила Украину в "отказе" от участия в совместных со словацкой стороной "консультациях" после того, как отправила группу чиновников для "инспекции" нефтепровода "Дружба", о чем заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в X в понедельник, пишет УНН.

"Трехсторонние консультации со словацким и украинским министрами энергетики были запланированы на сегодня, но украинская сторона в конечном итоге отказалась от участия", - утверждает Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что "это произошло после того, как наша делегация Министерства энергетики провела три с половиной дня в Киеве, стремясь к диалогу". "Все запросы на встречи были отклонены, а инспекторам ЕС также не разрешено посещать объект", - указал Сийярто.

После этого он в очередной раз выступил с обвинениями, что якобы "очевидно, что Украина не перезапускает нефтепровод "Дружба" по сугубо политическим причинам, хотя он технически готов к эксплуатации".

На выходных Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу".

11 марта сообщалось, что группа венгерских чиновников для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Главе "делегации", государственному секретарю министерства энергетики страны Габору Чепеку Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил встретиться с украинскими должностными лицами и осмотреть нефтепровод.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что группу граждан Венгрии, приехавших в Украину, некорректно называть "делегацией", они не имеют официального статуса, как и запланированных официальных встреч.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Президента Владимира Зеленского из-за его заявлений о несогласованном приезде венгерских чиновников. Венгерский дипломат утверждал, что официальный Будапешт якобы заблаговременно предупредил украинскую сторону о визите специалистов для проверки состояния нефтепровода "Дружба".

МИД Украины в ответе на ноту венгерского посольства относительно планируемого визита делегации этой страны назвал выбранные Венгрией даты "неприемлемыми" и предлагал согласовать новые, сообщили тогда СМИ источники в дипломатических кругах.