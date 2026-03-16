Угорщина продовжує звинувачення через "Дружбу" - Сійярто заявив про відмову України від тристоронньої зустрічі зі Словаччиною

Угорщина звинуватила Україну у "відмові" від участі у спільних зі словацькою стороною "консультаціях" після того як відправила групу чиновників для "інспекції" нафтопроводу "Дружба", про що заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто у X у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Тристоронні консультації зі словацьким та українським міністрами енергетики були заплановані на сьогодні, але українська сторона зрештою відмовилася від участі", - стверджує Сійярто.

Голова МЗС Угорщини заявив, що "це сталося після того, як наша делегація Міністерства енергетики провела три з половиною дні в Києві, прагнучи діалогу". "Усі запити на зустрічі були відхилені, а інспекторам ЄС також не дозволено відвідувати об'єкт", - вказав Сійярто.

Після цього він вчергове виступив зі звинуваченнями, що нібито "очевидно, що Україна не перезапускає нафтопровід "Дружба" з суто політичних причин, хоча він технічно готовий до експлуатації".

Доповнення

На вихідних Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу".

11 березня повідомлялося, що група угорських чиновників для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільнику "делегації", державному секретарю міністерства енергетики країни Габору Чепеку Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив зустрітися з українськими посадовцями та оглянути нафтопровід.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що групу громадян Угорщини, які приїхали до України, некоректно називати "делегацією", вони не мають офіційного статусу, як і запланованих офіційних зустрічей.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою критикою на адресу Президента Володимира Зеленського через його заяви про неузгоджений приїзд угорських посадовців. Угорський дипломат стверджував, що офіційний Будапешт нібито завчасно попередив українську сторону про візит фахівців для перевірки стану нафтопроводу "Дружба".

МЗС України у відповіді на ноту угорського посольства щодо планованого візиту делегації цієї країни назвало обрані Угорщиною дати "неприйнятними" і пропонувало узгодити нові, повідомили тоді ЗМІ джерела в дипломатичних колах.