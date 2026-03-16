Угорщина продовжує звинувачення через "Дружбу" - Сійярто заявив про відмову України від тристоронньої зустрічі зі Словаччиною

Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
11:08 • 8550 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 21943 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 44377 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 56435 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 46984 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 52917 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 72307 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 63600 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 49581 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Популярнi новини
Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб16 березня, 05:31 • 22530 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 21828 перегляди
Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16 березня, 07:40 • 10122 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 16909 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 10505 перегляди
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 1266 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 9214 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 10633 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 17035 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 92319 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 21951 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 37942 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 42468 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 48597 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 42589 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"

Угорщина продовжує звинувачення через "Дружбу" - Сійярто заявив про відмову України від тристоронньої зустрічі зі Словаччиною

Київ • УНН

 • 2790 перегляди

Сійярто заявив про відмову України від тристоронньої зустрічі після візиту угорських фахівців. МЗС України заперечує офіційний статус цієї делегації.

Угорщина звинуватила Україну у "відмові" від участі у спільних зі словацькою стороною "консультаціях" після того як відправила групу чиновників для "інспекції" нафтопроводу "Дружба", про що заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто у X у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Тристоронні консультації зі словацьким та українським міністрами енергетики були заплановані на сьогодні, але українська сторона зрештою відмовилася від участі", - стверджує Сійярто.

Голова МЗС Угорщини заявив, що "це сталося після того, як наша делегація Міністерства енергетики провела три з половиною дні в Києві, прагнучи діалогу". "Усі запити на зустрічі були відхилені, а інспекторам ЄС також не дозволено відвідувати об'єкт", - вказав Сійярто.

Після цього він вчергове виступив зі звинуваченнями, що нібито "очевидно, що Україна не перезапускає нафтопровід "Дружба" з суто політичних причин, хоча він технічно готовий до експлуатації".

Доповнення

На вихідних Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу".

11 березня повідомлялося, що група угорських чиновників для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільнику "делегації", державному секретарю міністерства енергетики країни Габору Чепеку Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив зустрітися з українськими посадовцями та оглянути нафтопровід.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що групу громадян Угорщини, які приїхали до України, некоректно називати "делегацією", вони не мають офіційного статусу, як і запланованих офіційних зустрічей.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою критикою на адресу Президента Володимира Зеленського через його заяви про неузгоджений приїзд угорських посадовців. Угорський дипломат стверджував, що офіційний Будапешт нібито завчасно попередив українську сторону про візит фахівців для перевірки стану нафтопроводу "Дружба".

МЗС України у відповіді на ноту угорського посольства щодо планованого візиту делегації цієї країни назвало обрані Угорщиною дати "неприйнятними" і пропонувало узгодити нові, повідомили тоді ЗМІ джерела в дипломатичних колах.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Нафтогаз України
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна