Угорщина та Словаччина вирішили збудувати новий трубопровід для нафтопродуктів

Київ • УНН

 • 2346 перегляди

Країни підписали угоду про будівництво трубопроводу для транспортування 1,5 млн тонн пального на рік. Проєкт планують завершити у першій половині 2027 року.

Угорщина та Словаччина підписали угоду про будівництво 127-кілометрового трубопроводу для транспортування дизельного палива та бензину. Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто у X, передає УНН

Угорщина будує новий нафтопровід для транспортування дизельного палива та бензину до Словаччини, щоб безпосередньо з’єднати наші нафтопереробні заводи в Братиславі та Сазгаломбатті. Сьогодні ми підписали угоду з міністром економіки Денісою Саковою щодо будівництва нафтопроводу довжиною 127 кілометрів, який щорічно транспортуватиме до 1,5 мільйона тонн дизельного палива та бензину і який планується завершити у першій половині наступного року 

- написав Сійярто. 

За його словами, пряме сполучення краще захистить Угорщину та Словаччину від перебоїв, спричинених війнами, провальною енергетичною політикою Брюсселя та шантажем, з яким його країна "стикається з боку України". 

Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"14.03.26, 18:51 • 38024 перегляди

Нагадаємо 

Угорщина звинуватила Україну у "відмові" від участі у спільних зі словацькою стороною "консультаціях" після того як відправила групу чиновників для "інспекції" нафтопроводу "Дружба". 

Неможливо відмовитися від того, що не планувалося: Україна відкинула звинувачення Угорщини щодо переговорів про "Дружбу"16.03.26, 17:12 • 3130 переглядiв

Павло Башинський

Світ
Енергетика
Війна в Україні
Братислава
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна