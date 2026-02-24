"Трамп привержен усилиям по достижению урегулирования и установлению прочного мира" - посольство США сделало заявление к годовщине вторжения рф

Посольство США в Украине сделало заявление к годовщине вторжения рф в Украину, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп "и в дальнейшем привержен усилиям по достижению переговорного урегулирования и установлению прочного мира", пишет УНН.

Сегодня - четвертая годовщина начала полномасштабного вторжения россии в Украину, что повлекло за собой четыре года разрушений и человеческих страданий. В эту годовщину мы чествуем народ Украины за его мужество и самопожертвование и выражаем особую благодарность украинским сотрудникам посольства за их преданную поддержку и партнерство на пути к миру. Президент Трамп и в дальнейшем привержен усилиям по достижению переговорного урегулирования и установлению прочного мира, который обеспечит независимое и успешное будущее Украины, с Соединенными Штатами как сильным и надежным партнером