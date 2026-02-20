Партнери нададуть Україні понад 600 млн євро на енергетику - Шмигаль

Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору, а також про передачу обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій. Про це написав міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

За підсумками засідання Міжнародного енергетичного агентства українська делегація досягла низки ключових домовленостей із міжнародними партнерами. Зокрема, внески до Фонду підтримки енергетики України перевищили 250 млн євро. Окремо зі США погоджено програму допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.

Франція надасть Україні 71 млн євро грантової підтримки протягом 2026 року. Також досягнуто домовленостей із Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною щодо передачі виведеного з експлуатації енергетичного обладнання.

Мова йде щонайменше про шість ТЕЦ та ТЕС, обладнання яких буде оперативно доставлене та змонтоване в Україні. Це дозволить швидко відновити роботу ключових станцій, зруйнованих ворогом, і забезпечити українців теплом