Партнери нададуть Україні понад 600 млн євро на енергетику - Шмигаль
Київ • УНН
Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору. Також країна отримає обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських ТЕЦ та ТЕС.
Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору, а також про передачу обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій. Про це написав міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
За підсумками засідання Міжнародного енергетичного агентства українська делегація досягла низки ключових домовленостей із міжнародними партнерами. Зокрема, внески до Фонду підтримки енергетики України перевищили 250 млн євро. Окремо зі США погоджено програму допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.
Франція надасть Україні 71 млн євро грантової підтримки протягом 2026 року. Також досягнуто домовленостей із Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною щодо передачі виведеного з експлуатації енергетичного обладнання.
Мова йде щонайменше про шість ТЕЦ та ТЕС, обладнання яких буде оперативно доставлене та змонтоване в Україні. Це дозволить швидко відновити роботу ключових станцій, зруйнованих ворогом, і забезпечити українців теплом
Крім того, Україна підписала Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики та меморандум з Канадою щодо співпраці в енергетичній галузі. Також започатковано нову архітектуру координації допомоги – single energy pipeline, що має прискорити постачання обладнання та підвищити ефективність його використання.
Разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією Україна створила Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС.
Щиро дякую партнерам за підтримку. Відчуваємо, що світ сьогодні поруч з Україною. Світло обов’язково переможе
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Франція виділить Україні 71 млн євро грантової допомоги, частина якої піде на підтримку енергетичного сектору. Домовленості досягнуто під час зустрічі з міністром економіки, фінансів, промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром.