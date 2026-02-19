$43.290.03
Франція надасть Україні 71 млн євро грантової допомоги, частину спрямують на енергетику - Шмигаль

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Франція виділить Україні 71 млн євро грантової допомоги, частина якої піде на підтримку енергетичного сектору. Домовленості досягнуто під час зустрічі з міністром економіки, фінансів, промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром.

Франція надасть Україні 71 млн євро грантової допомоги, частину спрямують на енергетику - Шмигаль

Франція виділить Україні 71 млн євро грантової фінансової допомоги, частина якої буде спрямована на підтримку енергетичного сектору. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Домовленостей досягли під час зустрічі з міністром економіки, фінансів, промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром. За підсумками переговорів сторони також підписали документ про співпрацю у сфері ядерної енергетики.

За словами Шмигаля, підписані домовленості закладають основу для поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Францією, а також формують рамку для відновлення й модернізації енергетичного сектору України.

Цим ми формуємо міцну основу для стратегічного партнерства та відновлення і модернізації української енергетики

- зазначив міністр.

Він нагадав, що Франція вже передала Україні понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема більш ніж 140 потужних генераторів. Крім того, 5,7 млн євро було спрямовано до Фонду підтримки енергетики України.

Окремо французький уряд ухвалив рішення додатково поставити Україні 150 генераторів протягом лютого.

Також Україна разом із Францією реалізує три інфраструктурні проєкти, спрямовані на підвищення стійкості регіональних енергосистем.

Міністр подякував французьким партнерам за підтримку та солідарність і наголосив на готовності розширювати співпрацю.

Нагадаємо

Перший віцепрем'єр Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом для обговорення енергетичного партнерства. Країни планують співпрацю щодо постачання скрапленого газу, використання української ГТС та ядерної енергетики.

Андрій Тимощенков

