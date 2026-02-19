$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 14465 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 36821 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 37549 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 45621 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 30628 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 22871 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 25541 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26038 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18523 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19186 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Газ та ядерні технології: Україна та США планують енергетичну угоду - Шмигаль

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Перший віцепрем'єр Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом для обговорення енергетичного партнерства. Країни планують співпрацю щодо постачання скрапленого газу, використання української ГТС та ядерної енергетики.

Газ та ядерні технології: Україна та США планують енергетичну угоду - Шмигаль

Перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, сторони обговорили перспективи енергетичного партнерства між країнами. Домовились працювати над майбутньою Energy Deal (енергетичною угодою - ред.). Зокрема планується співпраця за наступними напрямками:

  • постачання американського скрапленого природного газу. Найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор - вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена;
    • використання української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Стратегічне партнерство в цій сфері може забезпечити додаткові можливості для США у постачанні СПГ до регіону, особливо з огляду на очікувану поетапну відмову від російського газу;
      • ядерна енергетика. Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору.

        "Вдячний Сполученим Штатам за надзвичайно важливу підтримку!" - написав Шмигаль.

        Нагадаємо

        Україна та Сполучені Штати обговорили запровадження масштабних санкцій проти росії, зокрема в атомній енергетиці, а також перспективи поглиблення співпраці у газовій та ядерній сферах для посилення енергетичної безпеки України й Європи.

        Україна шукає в Східній Європі радянські електростанції для заміни обладнання - Шмигаль

        Вадим Хлюдзинський

        ЕкономікаПолітика
        Енергетика
        Сполучені Штати Америки
        Україна