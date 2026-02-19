Газ та ядерні технології: Україна та США планують енергетичну угоду - Шмигаль
Київ • УНН
Перший віцепрем'єр Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом для обговорення енергетичного партнерства. Країни планують співпрацю щодо постачання скрапленого газу, використання української ГТС та ядерної енергетики.
Перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, сторони обговорили перспективи енергетичного партнерства між країнами. Домовились працювати над майбутньою Energy Deal (енергетичною угодою - ред.). Зокрема планується співпраця за наступними напрямками:
- постачання американського скрапленого природного газу. Найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор - вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена;
- використання української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Стратегічне партнерство в цій сфері може забезпечити додаткові можливості для США у постачанні СПГ до регіону, особливо з огляду на очікувану поетапну відмову від російського газу;
- ядерна енергетика. Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору.
"Вдячний Сполученим Штатам за надзвичайно важливу підтримку!" - написав Шмигаль.
Нагадаємо
Україна та Сполучені Штати обговорили запровадження масштабних санкцій проти росії, зокрема в атомній енергетиці, а також перспективи поглиблення співпраці у газовій та ядерній сферах для посилення енергетичної безпеки України й Європи.
Україна шукає в Східній Європі радянські електростанції для заміни обладнання - Шмигаль13.02.26, 13:34 • 4718 переглядiв