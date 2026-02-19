Газ и ядерные технологии: Украина и США планируют энергетическое соглашение - Шмыгаль
Киев • УНН
Первый вице-премьер Денис Шмыгаль встретился с министром энергетики США Крисом Райтом для обсуждения энергетического партнерства. Страны планируют сотрудничество по поставкам сжиженного газа, использованию украинской ГТС и ядерной энергетики.
Первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, стороны обсудили перспективы энергетического партнерства между странами. Договорились работать над будущей Energy Deal (энергетическим соглашением - ред.). В частности, планируется сотрудничество по следующим направлениям:
- поставки американского сжиженного природного газа. Наиболее эффективным инструментом для этого является Вертикальный газовый коридор - уже существующий маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена;
- использование украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Стратегическое партнерство в этой сфере может обеспечить дополнительные возможности для США в поставках СПГ в регион, особенно с учетом ожидаемого поэтапного отказа от российского газа;
- ядерная энергетика. Сотрудничество с США в ядерном секторе имеет для Украины стратегическое значение, особенно в сфере внедрения передовых американских технологий. Украина заинтересована в решениях американского ядерного сектора.
"Благодарен Соединенным Штатам за чрезвычайно важную поддержку!" - написал Шмыгаль.
Напомним
Украина и Соединенные Штаты обсудили введение масштабных санкций против России, в частности в атомной энергетике, а также перспективы углубления сотрудничества в газовой и ядерной сферах для усиления энергетической безопасности Украины и Европы.
