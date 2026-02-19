Газ и ядерные технологии: Украина и США планируют энергетическое соглашение - Шмыгаль

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 14728 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 37627 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 38935 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 46925 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 31280 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 23358 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 25901 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26198 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18616 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19257 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.4м/с
85%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 6692 просмотра
Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT18 февраля, 21:27 • 6254 просмотра
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ18 февраля, 23:02 • 6330 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дроновVideo00:14 • 8004 просмотра
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ00:51 • 5022 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 16120 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 37619 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 27604 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 46906 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 64608 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Иран
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 6780 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 18424 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 20309 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 25524 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 37935 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Сериал
Фильм

Газ и ядерные технологии: Украина и США планируют энергетическое соглашение - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Первый вице-премьер Денис Шмыгаль встретился с министром энергетики США Крисом Райтом для обсуждения энергетического партнерства. Страны планируют сотрудничество по поставкам сжиженного газа, использованию украинской ГТС и ядерной энергетики.

Газ и ядерные технологии: Украина и США планируют энергетическое соглашение - Шмыгаль

Первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, стороны обсудили перспективы энергетического партнерства между странами. Договорились работать над будущей Energy Deal (энергетическим соглашением - ред.). В частности, планируется сотрудничество по следующим направлениям:

  • поставки американского сжиженного природного газа. Наиболее эффективным инструментом для этого является Вертикальный газовый коридор - уже существующий маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена;
    • использование украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Стратегическое партнерство в этой сфере может обеспечить дополнительные возможности для США в поставках СПГ в регион, особенно с учетом ожидаемого поэтапного отказа от российского газа;
      • ядерная энергетика. Сотрудничество с США в ядерном секторе имеет для Украины стратегическое значение, особенно в сфере внедрения передовых американских технологий. Украина заинтересована в решениях американского ядерного сектора.

        "Благодарен Соединенным Штатам за чрезвычайно важную поддержку!" - написал Шмыгаль.

        Напомним

        Украина и Соединенные Штаты обсудили введение масштабных санкций против России, в частности в атомной энергетике, а также перспективы углубления сотрудничества в газовой и ядерной сферах для усиления энергетической безопасности Украины и Европы.

        Украина ищет в Восточной Европе советские электростанции для замены оборудования - Шмыгаль13.02.26, 13:34 • 4718 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        ЭкономикаПолитика
        Энергетика
        Соединённые Штаты
        Украина