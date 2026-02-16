Україна та США обговорили санкції проти енергетики росії і постачання американського LNG - Шмигаль

Україна та Сполучені Штати обговорили запровадження масштабних санкцій проти росії, зокрема в атомній енергетиці, а також перспективи поглиблення співпраці у газовій та ядерній сферах для посилення енергетичної безпеки України й Європи.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі із сенаторами США Річардом Блюменталем та Шелдоном Вайтгаусом, передає УНН.

Обговорили запровадження масштабних санкцій проти росії, зокрема її атомної енергетики. Це важливо для зменшення прибутків агресора, які він використовує для ведення війни - заявив Шмигаль.

Під час зустрічі було окреслено стратегічні напрями енергетичної співпраці між Україною та США. Зокрема йшлося про постачання американського скрапленого природного газу для підвищення енергетичної стійкості України. Шмигаль зазначив, що Україна має можливості спільно зі США розширити потужності Вертикального газового коридору до 10 млрд кубометрів на рік.

Крім того, українські газові сховища можуть використовуватися для гнучкого зберігання американського газу з подальшим транспортуванням до європейських країн, що сприятиме зміцненню регіональної енергетичної безпеки.

Окремо сторони обговорили спільні проєкти у сфері ядерної енергетики, а також можливість залучення фінансових гарантій з боку США. Також ішлося про допомогу у відновленні пошкоджених внаслідок російських атак енергетичних потужностей, зокрема шляхом закупівлі обладнання американського виробництва для підготовки до наступного опалювального сезону.

Закупівля обладнання американського виробництва дозволить нам вчасно підготуватися та з упевненістю увійти в наступну зиму - наголосив Шмигаль.

Міністр подякував Сполученим Штатам за підтримку та готовність і надалі поглиблювати співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки України.

Нагадаємо

Україна з партнерами шукає електроцентралі радянського типу у Східній Європі. Це дозволить отримати обладнання для заміни на українських об’єктах.