Украина и США обсудили санкции против энергетики России и поставки американского СПГ - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина и США обсудили масштабные санкции против России, в частности ее атомной энергетики, а также углубление сотрудничества в газовой и ядерной сферах. Речь шла о поставках американского сжиженного газа и использовании украинских газохранилищ.
Украина и Соединенные Штаты обсудили введение масштабных санкций против России, в частности в атомной энергетике, а также перспективы углубления сотрудничества в газовой и ядерной сферах для усиления энергетической безопасности Украины и Европы.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после встречи с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом, передает УНН.
Обсудили введение масштабных санкций против России, в частности ее атомной энергетики. Это важно для уменьшения доходов агрессора, которые он использует для ведения войны
В ходе встречи были обозначены стратегические направления энергетического сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о поставках американского сжиженного природного газа для повышения энергетической устойчивости Украины. Шмыгаль отметил, что Украина имеет возможности совместно с США расширить мощности Вертикального газового коридора до 10 млрд кубометров в год.
Кроме того, украинские газовые хранилища могут использоваться для гибкого хранения американского газа с последующей транспортировкой в европейские страны, что будет способствовать укреплению региональной энергетической безопасности.
Отдельно стороны обсудили совместные проекты в сфере ядерной энергетики, а также возможность привлечения финансовых гарантий со стороны США. Также речь шла о помощи в восстановлении поврежденных в результате российских атак энергетических мощностей, в частности путем закупки оборудования американского производства для подготовки к следующему отопительному сезону.
Закупка оборудования американского производства позволит нам своевременно подготовиться и с уверенностью войти в следующую зиму
Министр поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и готовность и в дальнейшем углублять сотрудничество для укрепления энергетической безопасности Украины.
