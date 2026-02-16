Украина и США обсудили санкции против энергетики России и поставки американского СПГ - Шмыгаль

$43.100.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев

 226 просмотра

Украина и США обсудили масштабные санкции против России, в частности ее атомной энергетики, а также углубление сотрудничества в газовой и ядерной сферах. Речь шла о поставках американского сжиженного газа и использовании украинских газохранилищ.

Украина и Соединенные Штаты обсудили введение масштабных санкций против России, в частности в атомной энергетике, а также перспективы углубления сотрудничества в газовой и ядерной сферах для усиления энергетической безопасности Украины и Европы.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после встречи с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом, передает УНН.

Обсудили введение масштабных санкций против России, в частности ее атомной энергетики. Это важно для уменьшения доходов агрессора, которые он использует для ведения войны

- заявил Шмыгаль.

В ходе встречи были обозначены стратегические направления энергетического сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о поставках американского сжиженного природного газа для повышения энергетической устойчивости Украины. Шмыгаль отметил, что Украина имеет возможности совместно с США расширить мощности Вертикального газового коридора до 10 млрд кубометров в год.

Кроме того, украинские газовые хранилища могут использоваться для гибкого хранения американского газа с последующей транспортировкой в европейские страны, что будет способствовать укреплению региональной энергетической безопасности.

Отдельно стороны обсудили совместные проекты в сфере ядерной энергетики, а также возможность привлечения финансовых гарантий со стороны США. Также речь шла о помощи в восстановлении поврежденных в результате российских атак энергетических мощностей, в частности путем закупки оборудования американского производства для подготовки к следующему отопительному сезону.

Закупка оборудования американского производства позволит нам своевременно подготовиться и с уверенностью войти в следующую зиму

- подчеркнул Шмыгаль.

Министр поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и готовность и в дальнейшем углублять сотрудничество для укрепления энергетической безопасности Украины.

Напомним

Украина с партнерами ищет электроцентрали советского типа в Восточной Европе. Это позволит получить оборудование для замены на украинских объектах.

Андрей Тимощенков

