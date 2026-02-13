$42.990.04
Ексклюзив
11:25 • 1146 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 10541 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 13583 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 15269 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 29270 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 54832 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 38646 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 52154 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35930 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27805 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Україна шукає в Східній Європі радянські електростанції для заміни обладнання - Шмигаль

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Україна з партнерами шукає електроцентралі радянського типу у Східній Європі. Це дозволить отримати обладнання для заміни на українських об’єктах.

Україна шукає в Східній Європі радянські електростанції для заміни обладнання - Шмигаль

Україна разом із партнерами працює над пошуком електроцентралей і електростанцій радянського типу у країнах Східної Європи. Йдеться про можливість отримання обладнання для заміни на українських об’єктах. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

Деталі

Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами з пошуку старих, радянського типу електро- централів і електростанцій в Східній Європі. Знаходимо такі об’єкти. Спільно з інженерами та енергетиками з відповідних українських компаній

- наголосив Денис Шмигаль.

Також міністр енергетики повідомив, що наразі триває оцінка та інвентаризація знайдених об’єктів.

Проводимо оцінку, інвентаризацію, аналіз і забираємо цілими блоками певне обладнання, яке дозволяє нам здійснювати заміну. Конкретики, звісно, публічно назвати зараз не можу, але в нас є цілий ряд таких об’єктів, які сьогодні опрацьовуються, делегація буквально минулого тижня закінчила декілька візитів в декілька східно-європейських країн з якими ми будемо реалізовувати цей план

 - підкреслив посадовець.

Нагадаємо

Майже 2600 київських будинків залишилися без тепла після пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських атак 12 лютого. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання, тоді як понад 1100 будинків досі без тепла через пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Алла Кіосак

