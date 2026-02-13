Україна шукає в Східній Європі радянські електростанції для заміни обладнання - Шмигаль

Україна разом із партнерами працює над пошуком електроцентралей і електростанцій радянського типу у країнах Східної Європи. Йдеться про можливість отримання обладнання для заміни на українських об’єктах. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами з пошуку старих, радянського типу електро- централів і електростанцій в Східній Європі. Знаходимо такі об’єкти. Спільно з інженерами та енергетиками з відповідних українських компаній

Також міністр енергетики повідомив, що наразі триває оцінка та інвентаризація знайдених об’єктів.

Проводимо оцінку, інвентаризацію, аналіз і забираємо цілими блоками певне обладнання, яке дозволяє нам здійснювати заміну. Конкретики, звісно, публічно назвати зараз не можу, але в нас є цілий ряд таких об’єктів, які сьогодні опрацьовуються, делегація буквально минулого тижня закінчила декілька візитів в декілька східно-європейських країн з якими ми будемо реалізовувати цей план