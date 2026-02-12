У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14366 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 27410 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 21275 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 21268 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 21100 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 30012 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19260 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21862 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38144 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25450 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 9080 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 8534 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 14225 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 10189 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 4540 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 30012 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 26454 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 28226 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38144 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 50343 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Естонія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 13709 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 16082 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17392 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19258 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 35112 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Шахед-136
Financial Times

У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Майже 2600 київських будинків залишилися без тепла після пошкодження критичної інфраструктури. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання, тоді як понад 1100 будинків досі без тепла через пошкодження Дарницької ТЕЦ.

У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла

У Києві близько 3700 будинків залишаються без тепла внаслідок атак рф, цифра потроїлася після нічного російського удару, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Після масованої атаки минулої ночі, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, іще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах

- написав Кличко.

Комунальники, з його слів, уже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.

"Нагадаю, понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", - вказав мер Києва.

Двоє людей постраждали від нічної атаки рф на Київ12.02.26, 08:14 • 1460 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Київ