У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла
Київ • УНН
Майже 2600 київських будинків залишилися без тепла після пошкодження критичної інфраструктури. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання, тоді як понад 1100 будинків досі без тепла через пошкодження Дарницької ТЕЦ.
У Києві близько 3700 будинків залишаються без тепла внаслідок атак рф, цифра потроїлася після нічного російського удару, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Після масованої атаки минулої ночі, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, іще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах
Комунальники, з його слів, уже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.
"Нагадаю, понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", - вказав мер Києва.
