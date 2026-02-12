$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 13046 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 24201 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 18907 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 18990 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 19264 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 27222 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18557 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21641 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 36362 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25266 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Двоє людей постраждали від нічної атаки рф на Київ

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У Києві внаслідок нічної атаки рф двоє людей постраждали, одного госпіталізовано. Пошкоджено житлові будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.

Двоє людей постраждали від нічної атаки рф на Київ

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про двох постраждалих людей, пошкоджено житлову забудова у Дарницькому та Дніпровському районах, повідомили мер столиці Віталій Кличко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Двоє постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно

- написав Кличко у соцмережах.

За даними ДСНС, наслідки атаки рф зафіксовано у двох районах Києва:

  • Дарницький район: уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. На жаль, одна людина постраждала;
    • Дніпровський район: на двох локаціях сталось падіння БпЛА біля житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

      Атака на Київ: виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони12.02.26, 03:08 • 3216 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Війна в УкраїніКиїв
      Повітряна тривога
      Війна в Україні
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Віталій Кличко
      Київ