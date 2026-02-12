Двоє людей постраждали від нічної атаки рф на Київ

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про двох постраждалих людей, пошкоджено житлову забудова у Дарницькому та Дніпровському районах, повідомили мер столиці Віталій Кличко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Двоє постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно