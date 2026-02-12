Двоє людей постраждали від нічної атаки рф на Київ
Київ • УНН
У Києві внаслідок нічної атаки рф двоє людей постраждали, одного госпіталізовано. Пошкоджено житлові будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.
У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про двох постраждалих людей, пошкоджено житлову забудова у Дарницькому та Дніпровському районах, повідомили мер столиці Віталій Кличко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Двоє постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно
За даними ДСНС, наслідки атаки рф зафіксовано у двох районах Києва:
- Дарницький район: уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. На жаль, одна людина постраждала;
- Дніпровський район: на двох локаціях сталось падіння БпЛА біля житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
