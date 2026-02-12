Атака на Київ: виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Ексклюзив
19:42 • 8578 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 15809 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 14111 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 14389 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 15811 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 23536 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17484 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21010 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34251 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24867 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
97%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні зіткнулася з дефіцитом фінансування - представник НАТО 11 лютого, 15:15 • 3902 перегляди
Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"11 лютого, 15:28 • 4064 перегляди
Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині 11 лютого, 16:52 • 4202 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 10356 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи00:39 • 5600 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 23529 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 21826 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 24305 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34244 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 46557 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швеція
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 10358 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 13226 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 15115 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 17273 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 33369 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Серіали

Атака на Київ: виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Києві зафіксовано влучання в приватний будинок у Дарницькому районі, а також у нежитлову забудову в Голосіївському та Деснянському районах. У Дніпровському районі уламки ворожої цілі впали біля житлового будинку.

Атака на Київ: виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони

Стали відомі перші наслідки масованої ворожої атаки на Київ у ніч на 12 лютого. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Дарницькому районі, попередньо, зафіксовано влучання в приватний будинок, у Голосіївському та Деснянському - в нежитлову забудову.

Виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони. Бригади виїхали. ... Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі

- написав Кличко.

У свою чергу начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Дніпровському районі уламки ворожої цілі впали біля житлового будинку.

"За іншою адресою у Дніпровському районі також упали уламки. Попередньо - без пожежі та потерпілих", - написав Ткаченко.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 12 лютого, зазнав чергової ворожої атаки. О 2:15 у столиці була оголошена повітряна тривога. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі05.02.26, 07:37 • 33539 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Віталій Кличко