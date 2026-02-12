Атака на Київ: виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони
Київ • УНН
У Києві зафіксовано влучання в приватний будинок у Дарницькому районі, а також у нежитлову забудову в Голосіївському та Деснянському районах. У Дніпровському районі уламки ворожої цілі впали біля житлового будинку.
Стали відомі перші наслідки масованої ворожої атаки на Київ у ніч на 12 лютого. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Дарницькому районі, попередньо, зафіксовано влучання в приватний будинок, у Голосіївському та Деснянському - в нежитлову забудову.
Виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони. Бригади виїхали. ... Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі
У свою чергу начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Дніпровському районі уламки ворожої цілі впали біля житлового будинку.
"За іншою адресою у Дніпровському районі також упали уламки. Попередньо - без пожежі та потерпілих", - написав Ткаченко.
Нагадаємо
Київ у ніч на четвер, 12 лютого, зазнав чергової ворожої атаки. О 2:15 у столиці була оголошена повітряна тривога. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.
