Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы

Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 10018 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 17384 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 14847 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 15089 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 16327 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 24030 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17637 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21107 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34540 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24929 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
"Нет слов, чтобы описать русских убийц" - Сибига отреагировал на удар БПЛА по Богодухову11 февраля, 15:57 • 2872 просмотра
Люди в среднем страстно влюбляются только дважды в жизни - исследование11 февраля, 16:33 • 2988 просмотра
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области11 февраля, 16:52 • 4758 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 10795 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 7772 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 24030 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 22174 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 24574 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34540 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 46862 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 10829 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 13528 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 15307 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 17423 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 33523 просмотра
Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание в частный дом в Дарницком районе, а также в нежилую застройку в Голосеевском и Деснянском районах. В Днепровском районе обломки вражеской цели упали возле жилого дома.

Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы

Стали известны первые последствия массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 12 февраля. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По информации городского головы Виталия Кличко, в Дарницком районе, предварительно, зафиксировано попадание в частный дом, в Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку.

Вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы. Бригады выехали. ... Падение обломков возле жилого дома в Днепровском районе

- написал Кличко.

В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в Днепровском районе обломки вражеской цели упали возле жилого дома.

"По другому адресу в Днепровском районе также упали обломки. Предварительно - без пожара и пострадавших", - написал Ткаченко.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся очередной вражеской атаке. В 2:15 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие05.02.26, 07:37 • 33569 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Кличко