Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы

Стали известны первые последствия массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 12 февраля. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По информации городского головы Виталия Кличко, в Дарницком районе, предварительно, зафиксировано попадание в частный дом, в Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку.

Вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы. Бригады выехали. ... Падение обломков возле жилого дома в Днепровском районе - написал Кличко.

В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в Днепровском районе обломки вражеской цели упали возле жилого дома.

"По другому адресу в Днепровском районе также упали обломки. Предварительно - без пожара и пострадавших", - написал Ткаченко.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся очередной вражеской атаке. В 2:15 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

