российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

4 февраля, 21:10 • 8732 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 16350 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 14127 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 14559 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 16269 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16580 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14054 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13297 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19760 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26635 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 4824 просмотра
Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год4 февраля, 20:53 • 4390 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ4 февраля, 21:02 • 9026 просмотра
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе4 февраля, 21:26 • 5264 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 7532 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 35293 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 65858 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 66407 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 105498 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 112615 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Оман
Франция
Китай
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 7792 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 5000 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 6296 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 10997 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 9342 просмотра
Техника
Отопление
Золото
Крылатая ракета Storm Shadow
Dassault Rafale

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В результате российской атаки дронами на Киев 5 февраля пострадали две пожилые женщины, повреждены четыре многоэтажки. Зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы.

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

В ночь на 5 февраля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Киев с применением ударных беспилотников. Падение обломков БпЛА зафиксировано в четырех районах столицы. В результате террористических действий врага пострадали две пожилые женщины, а также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

Больше всего от обломков вражеских БпЛА пострадал Соломенский район. Там зафиксированы повреждения фасадов и выбитые окна в четырех многоэтажных жилых домах. По данным столичной полиции, госпитализация понадобилась 79-летней женщине, получившей ранения в собственной квартире. Другой жительнице района, женщине 89 лет, медики оказали помощь на месте из-за острой реакции на стресс и незначительных повреждений.

В Дарницком районе также зафиксировано падение остатков дрона на жилой сектор. Обломки повредили фасад многоэтажки, однако, к счастью, в этом районе обошлось без жертв и госпитализаций. Следственно-оперативные группы продолжают осмотр территории для документирования всех повреждений имущества граждан.

Пожары в Оболонском и Шевченковском районах

В Оболонском районе обломки сбитого беспилотника упали непосредственно на территорию автостоянки. Это привело к возгоранию двух легковых автомобилей, которые были полностью уничтожены огнем до приезда спасателей. Специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, предотвратив его распространение на другие транспортные средства.

Тем временем в Шевченковском районе вражеский дрон попал в крышу офисного здания. На месте попадания возник пожар, который спасатели ликвидировали в течение часа. Сейчас на всех локациях работают взрывотехники и криминалисты, которые собирают вещественные доказательства очередных военных преступлений РФ против мирного населения Киева.

РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек05.02.26, 02:59 • 3582 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
