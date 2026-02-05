российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

В ночь на 5 февраля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Киев с применением ударных беспилотников. Падение обломков БпЛА зафиксировано в четырех районах столицы. В результате террористических действий врага пострадали две пожилые женщины, а также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

Больше всего от обломков вражеских БпЛА пострадал Соломенский район. Там зафиксированы повреждения фасадов и выбитые окна в четырех многоэтажных жилых домах. По данным столичной полиции, госпитализация понадобилась 79-летней женщине, получившей ранения в собственной квартире. Другой жительнице района, женщине 89 лет, медики оказали помощь на месте из-за острой реакции на стресс и незначительных повреждений.

В Дарницком районе также зафиксировано падение остатков дрона на жилой сектор. Обломки повредили фасад многоэтажки, однако, к счастью, в этом районе обошлось без жертв и госпитализаций. Следственно-оперативные группы продолжают осмотр территории для документирования всех повреждений имущества граждан.

Пожары в Оболонском и Шевченковском районах

В Оболонском районе обломки сбитого беспилотника упали непосредственно на территорию автостоянки. Это привело к возгоранию двух легковых автомобилей, которые были полностью уничтожены огнем до приезда спасателей. Специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, предотвратив его распространение на другие транспортные средства.

Тем временем в Шевченковском районе вражеский дрон попал в крышу офисного здания. На месте попадания возник пожар, который спасатели ликвидировали в течение часа. Сейчас на всех локациях работают взрывотехники и криминалисты, которые собирают вещественные доказательства очередных военных преступлений РФ против мирного населения Киева.

