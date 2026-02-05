$43.190.22
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Российские войска атаковали Киевскую область дронами, в результате чего в Вышгородском районе пострадал мужчина с рваной раной грудной клетки. Поврежден один частный дом, продолжается ликвидация последствий.

РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек

российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киевскую область, применяя ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что под ударом врага оказались мирные населенные пункты, что привело к ранению человека и повреждению частного имущества. Об этом пишет УНН.

Подробности

В результате вражеского налета в Вышгородском районе пострадал местный житель. Мужчина получил рваную рану грудной клетки и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение. 

К сожалению, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь

- говорится в сообщении Калашника.

Помимо человеческих жертв, зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным, в районе поврежден один частный дом. На месте происшествия работают профильные службы для ликвидации последствий и уточнения объемов повреждений.

По состоянию на ночь 5 февраля вражеская атака на Киевщину продолжается. Николай Калашник призвал жителей области не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. "Берегите себя и своих близких", – подчеркнул глава ОВА.

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Украина