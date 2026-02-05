РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек

российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киевскую область, применяя ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что под ударом врага оказались мирные населенные пункты, что привело к ранению человека и повреждению частного имущества. Об этом пишет УНН.

Подробности

В результате вражеского налета в Вышгородском районе пострадал местный житель. Мужчина получил рваную рану грудной клетки и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение.

К сожалению, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь - говорится в сообщении Калашника.

Помимо человеческих жертв, зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным, в районе поврежден один частный дом. На месте происшествия работают профильные службы для ликвидации последствий и уточнения объемов повреждений.

По состоянию на ночь 5 февраля вражеская атака на Киевщину продолжается. Николай Калашник призвал жителей области не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. "Берегите себя и своих близких", – подчеркнул глава ОВА.

