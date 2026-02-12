$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 6070 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 12981 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 13127 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 13517 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 15181 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 22843 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17277 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20890 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33799 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24795 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Вночі 12 лютого Київ зазнав атаки балістичними ракетами, лунають вибухи. Влада закликала мешканців залишатися в укриттях.

Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи

Київ у ніч на четвер, 12 лютого, зазнав чергової ворожої атаки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 2:15 у столиці була оголошена повітряна тривога. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Згодом інформацію про атаку на Київ підтвердив начальник МВА Тимур Ткаченко.

Ворог атакує столицю балістичними ракетами! Будьте в укриттях!

- написав Ткаченко

У свою чергу міський голова Віталій Кличко уточнив, що ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці, і також закликав мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо

Напередодні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протиповітряну оборону Києва посилять, зосереджуючись на енергооб'єктах

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі05.02.26, 07:37 • 33445 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Віталій Кличко