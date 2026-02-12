Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи
Вночі 12 лютого Київ зазнав атаки балістичними ракетами, лунають вибухи. Влада закликала мешканців залишатися в укриттях.
Київ у ніч на четвер, 12 лютого, зазнав чергової ворожої атаки. Про це повідомляє УНН.
О 2:15 у столиці була оголошена повітряна тривога. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.
Згодом інформацію про атаку на Київ підтвердив начальник МВА Тимур Ткаченко.
Ворог атакує столицю балістичними ракетами! Будьте в укриттях!
У свою чергу міський голова Віталій Кличко уточнив, що ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці, і також закликав мешканців перебувати в укриттях.
Напередодні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протиповітряну оборону Києва посилять, зосереджуючись на енергооб'єктах
