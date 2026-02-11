Протиповітряну оборону Києва посилять, зосереджуючись на енергооб'єктах - Шмигаль після закритого засідання Штабу

Сьогодні відбулось засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці в закритому режимі. Як повідомив міністр енергетика Денис Шмигаль, у контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів, передає УНН.

За дорученням Президента провели сьогодні засідання Штабу в закритому режимі. За участі військових. Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів - повідомив Шмигаль.

Крім того, за словами міністра, визначили та пріоритезували й інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту.

Скоординувалися з міністерствами, міською владою, енергетиками. Всі отримали відповідні завдання. Продовжуємо роботу над тим, щоб захистити енергосистему й мінімізувати пошкодження від російських ударів - резюмував Шмигаль.

Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів