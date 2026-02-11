$43.090.06
17:25 • 1766 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 3394 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 5250 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 10391 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 17549 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15251 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19195 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30753 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24084 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38413 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Протиповітряну оборону Києва посилять, зосереджуючись на енергооб'єктах - Шмигаль після закритого засідання Штабу

Київ • УНН

 • 184 перегляди

На засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці обговорили посилення ППО Києва, зокрема енергооб'єктів. Визначено та пріоритизовано інші об'єкти критичної інфраструктури, що потребують захисту.

Протиповітряну оборону Києва посилять, зосереджуючись на енергооб'єктах - Шмигаль після закритого засідання Штабу

Сьогодні відбулось засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці в закритому режимі. Як повідомив міністр енергетика Денис Шмигаль, у контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів, передає УНН.

За дорученням Президента провели сьогодні засідання Штабу в закритому режимі. За участі військових. Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів 

- повідомив Шмигаль.

Крім того, за словами міністра, визначили та пріоритезували й інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту.

Скоординувалися з міністерствами, міською владою, енергетиками. Всі отримали відповідні завдання. Продовжуємо роботу над тим, щоб захистити енергосистему й мінімізувати пошкодження від російських ударів 

- резюмував Шмигаль.

Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів11.02.26, 16:21 • 1960 переглядiв

Антоніна Туманова

