Протиповітряну оборону Києва посилять, зосереджуючись на енергооб'єктах - Шмигаль після закритого засідання Штабу
Київ • УНН
На засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці обговорили посилення ППО Києва, зокрема енергооб'єктів. Визначено та пріоритизовано інші об'єкти критичної інфраструктури, що потребують захисту.
Сьогодні відбулось засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці в закритому режимі. Як повідомив міністр енергетика Денис Шмигаль, у контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів, передає УНН.
За дорученням Президента провели сьогодні засідання Штабу в закритому режимі. За участі військових. Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів
Крім того, за словами міністра, визначили та пріоритезували й інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту.
Скоординувалися з міністерствами, міською владою, енергетиками. Всі отримали відповідні завдання. Продовжуємо роботу над тим, щоб захистити енергосистему й мінімізувати пошкодження від російських ударів
