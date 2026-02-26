Посланець путіна прибув до готелю у Женеві, де відбуваються переговори США та України - росЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв прибув до готелю в Женеві, де представники США та України ведуть переговори.
Спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв прибув до готелю у Женеві, де представники США та України ведуть переговори, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де представники США та України ведуть переговори
Додамо
Як повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, на порядку денному - "prosperity package", підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф, гуманітарний трек і питання можливих обмінів, йде робота на практичні рішення.
