Посланець путіна прибув до готелю у Женеві, де відбуваються переговори США та України - росЗМІ

Ексклюзив
16:20 • 1380 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 3732 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 7230 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 16085 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 13350 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 66090 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 38374 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49146 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62650 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53525 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto

Ексклюзив

13:53 • 16085 перегляди
Ексклюзив
13:53 • 16085 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 13097 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать

Ексклюзив

11:34 • 66090 перегляди
Ексклюзив
11:34 • 66090 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії

Ексклюзив

25 лютого, 17:40 • 65013 перегляди
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 65013 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп

Ексклюзив

25 лютого, 13:55 • 69957 перегляди
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 69957 перегляди
Посланець путіна прибув до готелю у Женеві, де відбуваються переговори США та України - росЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв прибув до готелю в Женеві, де представники США та України ведуть переговори.

Посланець путіна прибув до готелю у Женеві, де відбуваються переговори США та України - росЗМІ

Спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв прибув до готелю у Женеві, де представники США та України ведуть переговори, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де представники США та України ведуть переговори 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, на порядку денному - "prosperity package", підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф, гуманітарний трек і питання можливих обмінів, йде робота на практичні рішення.

Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським26.02.26, 01:26 • 16670 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Рада національної безпеки і оборони України
Україна