Посланник путина прибыл в отель в Женеве, где проходят переговоры США и Украины - росСМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель российского диктатора кирилл дмитриев прибыл в отель в Женеве, где представители США и Украины ведут переговоры.
дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где представители США и Украины ведут переговоры
Добавим
Как сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, на повестке дня - "prosperity package", подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием рф, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов, идет работа на практические решения.
