Эксклюзив
11:36 • 582 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 4696 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 23874 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 53467 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 40238 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 44988 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 57992 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 36338 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 36230 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31296 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.8м/с
67%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном19 марта, 04:32 • 11563 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico06:25 • 18442 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 16720 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон08:07 • 14307 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 11627 просмотра
публикации
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 2632 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 4974 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 11719 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 16842 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 61050 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 16842 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 23477 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 42924 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 38354 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 42593 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
The Economist

Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Эксперт назвал сценарии возвращения беженцев, зависящие от инвестиций и безопасности. По оптимистическому прогнозу, в Украину приедут более 2 млн человек.

Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?

После окончания войны не все украинцы вернутся домой, но и полного оставления за границей не будет. Подробнее о том, будут ли возвращаться вынужденные переселенцы после наступления мира и какие факторы на это влияют, рассказал журналистке УНН кандидат экономических наук, заведующий отделом миграции Института демографии и исследования качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

По словам эксперта, сейчас невозможно точно определить, какая часть украинцев вернется, потому что важную роль играет продолжительность войны и то, как именно она завершится. Также значение будет иметь уровень послевоенного восстановления и объем инвестиций. Кроме того, намерения самих мигрантов со временем меняются.

Ну, все не вернутся и точно не будет так, что все останутся. Сколько какая часть вернется, зависит от того, как долго еще продлится война, от того, как она закончится и от того, насколько будут реализованы эти обещания наших партнеров по послевоенным инвестициям. То есть это вещи такие малопрогнозируемые. Поэтому ученые, как правило, говорят о диапазоне

- говорит Алексей Позняк.

По оценке центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2026 года за границей остается 5,6 млн украинских беженцев. Среди них: 40% – взрослые женщины, 29% – взрослые мужчины, 31% – дети до 18 лет. После окончания войны в Украину по среднему сценарию вернутся 1,6 млн беженцев. За границей (без учета рф и беларуси) по среднему сценарию останутся 2,7 млн.

В то же время, эксперт предостерегает: эти намерения не являются окончательными, ведь даже после завершения войны условия жизни изменятся, и вместе с ними могут измениться и решения людей. То есть, часть тех, кто не планирует возвращаться сейчас, может изменить мнение.

Во-первых, они показывают то, что со временем намерения мигрантов по возвращению уменьшаются. То есть все больше и больше доля говорит о том, что они будут оставаться за границей, и меньшая доля будет возвращаться в Украину. Но относительно намерений здесь можно скептически относиться, поскольку люди сейчас отвечают на вопросы, исходя из современной ситуации

- объясняет заведующий отделом миграции.

Однако, по оптимистическому сценарию, по оценкам Центра экономической стратегии, оптимистический сценарий предусматривает возвращение 2,2 млн украинцев, тогда как за границей останутся лишь 2,1 млн беженцев. То есть могут вернуться чуть более половины вынужденных мигрантов, объясняет эксперт. А в случае, если развитие событий будет менее благоприятным, то эта цифра может упасть до менее чем трети. То есть разрыв между сценариями значителен и это еще раз подчеркивает неопределенность ситуации.

В случае оптимистического сценария завершения войны после и послевоенного восстановления может вернуться чуть более половины украинских военных мигрантов. Если же ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию, то это может быть чуть меньше трети от общего количества мигрантов

- подчеркивает Алексей Позняк.

Ключевыми факторами для возвращения остаются безопасность, жилье и работа. Речь идет не только об отсутствии боевых действий, но и о разминировании территорий. Также важно, сможет ли государство обеспечить людей жильем и рабочими местами. Кроме этого, влияют и личные факторы, например, семья или связь с домом.

В первую очередь это безопасность и безопасность – это не только война и обстрелы, но это и разминирование территории. Далее это жилье. Много жилья разрушено, соответственно людям надо где-то жить. И третье – это работа. Если они будут более серьезными, то это будет больше рабочих мест, это будут более высокие зарплаты, и соответственно это будет стимулировать к возвращению

- подчеркивает заведующий отделом миграции.

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию с молодежью. Те, кто уже поступил в зарубежные университеты, имеют больше шансов остаться. Они получают дипломы, которые признаются в Европе, и легче интегрируются на местные рынки труда. В то же время с младшими детьми ситуация более гибкая.

Те, кто уже дошел до высших учебных заведений, они с большей вероятностью останутся, потому что закончив там обучение, они будут иметь возможность выхода на рынок труда. Они будут иметь специальность, которая признается и диплом, который признается в данной стране. И не надо будет подтверждать свою квалификацию

- говорит Алексей Позняк.

В то же время, возвращение школьной молодежи будет зависеть от условий в Украине и организации образовательного процесса, говорит эксперт. Важно, будет ли государство готово помочь детям адаптироваться после обучения за границей. Речь идет, в частности, о восстановлении знаний по украинскому языку и истории. Это может повлиять на решения родителей.

Если будут знать родители, что им подтянут соответствующие знания и это будет беспроблемно, то это увеличивает вероятность возвращения. Если же это будет пускаться на самотек, то это наоборот будет сдерживать людей от возвращения

- подчеркивает заведующий отделом миграции.

Также не исключено, что после завершения военного положения часть украинцев, наоборот, может выехать за границу. По словам эксперта, это будет касаться прежде всего тех семей, которые сейчас разделены. Однако и здесь решение будет зависеть от экономических условий и семейных обстоятельств. В частности, от того, как сложилась жизнь женщин за границей.

Там, где женщина хорошо устроилась и семейные связи сохранились, вполне возможна ситуация выезда мужчины за границу по завершении военного положения. Но в других случаях это может и не произойти. Поэтому здесь возможны разные сценарии

- подчеркивает Алексей Позняк.

В итоге, отмечает эксперт, возвращение украинцев будет зависеть от большого количества факторов. Для каждого человека они будут иметь разный вес. Именно поэтому точный прогноз сделать невозможно. Однако можно говорить об общих тенденциях.

Это возвращение будет вызывать очень большое количество факторов, причем для разных людей разные факторы будут иметь разное значение. Поэтому здесь сугубо индивидуально могут быть только такие обобщенные оценки, а так высчитать, кто именно вернется, а кто нет – это невозможно

- подчеркивает Алексей Позняк.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Украина