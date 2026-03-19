Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?

После окончания войны не все украинцы вернутся домой, но и полного оставления за границей не будет. Подробнее о том, будут ли возвращаться вынужденные переселенцы после наступления мира и какие факторы на это влияют, рассказал журналистке УНН кандидат экономических наук, заведующий отделом миграции Института демографии и исследования качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

По словам эксперта, сейчас невозможно точно определить, какая часть украинцев вернется, потому что важную роль играет продолжительность войны и то, как именно она завершится. Также значение будет иметь уровень послевоенного восстановления и объем инвестиций. Кроме того, намерения самих мигрантов со временем меняются.

Ну, все не вернутся и точно не будет так, что все останутся. Сколько какая часть вернется, зависит от того, как долго еще продлится война, от того, как она закончится и от того, насколько будут реализованы эти обещания наших партнеров по послевоенным инвестициям. То есть это вещи такие малопрогнозируемые. Поэтому ученые, как правило, говорят о диапазоне - говорит Алексей Позняк.

По оценке центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2026 года за границей остается 5,6 млн украинских беженцев. Среди них: 40% – взрослые женщины, 29% – взрослые мужчины, 31% – дети до 18 лет. После окончания войны в Украину по среднему сценарию вернутся 1,6 млн беженцев. За границей (без учета рф и беларуси) по среднему сценарию останутся 2,7 млн.

В то же время, эксперт предостерегает: эти намерения не являются окончательными, ведь даже после завершения войны условия жизни изменятся, и вместе с ними могут измениться и решения людей. То есть, часть тех, кто не планирует возвращаться сейчас, может изменить мнение.

Во-первых, они показывают то, что со временем намерения мигрантов по возвращению уменьшаются. То есть все больше и больше доля говорит о том, что они будут оставаться за границей, и меньшая доля будет возвращаться в Украину. Но относительно намерений здесь можно скептически относиться, поскольку люди сейчас отвечают на вопросы, исходя из современной ситуации - объясняет заведующий отделом миграции.

Однако, по оптимистическому сценарию, по оценкам Центра экономической стратегии, оптимистический сценарий предусматривает возвращение 2,2 млн украинцев, тогда как за границей останутся лишь 2,1 млн беженцев. То есть могут вернуться чуть более половины вынужденных мигрантов, объясняет эксперт. А в случае, если развитие событий будет менее благоприятным, то эта цифра может упасть до менее чем трети. То есть разрыв между сценариями значителен и это еще раз подчеркивает неопределенность ситуации.

В случае оптимистического сценария завершения войны после и послевоенного восстановления может вернуться чуть более половины украинских военных мигрантов. Если же ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию, то это может быть чуть меньше трети от общего количества мигрантов - подчеркивает Алексей Позняк.

Ключевыми факторами для возвращения остаются безопасность, жилье и работа. Речь идет не только об отсутствии боевых действий, но и о разминировании территорий. Также важно, сможет ли государство обеспечить людей жильем и рабочими местами. Кроме этого, влияют и личные факторы, например, семья или связь с домом.

В первую очередь это безопасность и безопасность – это не только война и обстрелы, но это и разминирование территории. Далее это жилье. Много жилья разрушено, соответственно людям надо где-то жить. И третье – это работа. Если они будут более серьезными, то это будет больше рабочих мест, это будут более высокие зарплаты, и соответственно это будет стимулировать к возвращению - подчеркивает заведующий отделом миграции.

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию с молодежью. Те, кто уже поступил в зарубежные университеты, имеют больше шансов остаться. Они получают дипломы, которые признаются в Европе, и легче интегрируются на местные рынки труда. В то же время с младшими детьми ситуация более гибкая.

Те, кто уже дошел до высших учебных заведений, они с большей вероятностью останутся, потому что закончив там обучение, они будут иметь возможность выхода на рынок труда. Они будут иметь специальность, которая признается и диплом, который признается в данной стране. И не надо будет подтверждать свою квалификацию - говорит Алексей Позняк.

В то же время, возвращение школьной молодежи будет зависеть от условий в Украине и организации образовательного процесса, говорит эксперт. Важно, будет ли государство готово помочь детям адаптироваться после обучения за границей. Речь идет, в частности, о восстановлении знаний по украинскому языку и истории. Это может повлиять на решения родителей.

Если будут знать родители, что им подтянут соответствующие знания и это будет беспроблемно, то это увеличивает вероятность возвращения. Если же это будет пускаться на самотек, то это наоборот будет сдерживать людей от возвращения - подчеркивает заведующий отделом миграции.

Также не исключено, что после завершения военного положения часть украинцев, наоборот, может выехать за границу. По словам эксперта, это будет касаться прежде всего тех семей, которые сейчас разделены. Однако и здесь решение будет зависеть от экономических условий и семейных обстоятельств. В частности, от того, как сложилась жизнь женщин за границей.

Там, где женщина хорошо устроилась и семейные связи сохранились, вполне возможна ситуация выезда мужчины за границу по завершении военного положения. Но в других случаях это может и не произойти. Поэтому здесь возможны разные сценарии - подчеркивает Алексей Позняк.

В итоге, отмечает эксперт, возвращение украинцев будет зависеть от большого количества факторов. Для каждого человека они будут иметь разный вес. Именно поэтому точный прогноз сделать невозможно. Однако можно говорить об общих тенденциях.