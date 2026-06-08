Импорт дизеля и авиатоплива в Европу упал до одного из самых низких уровней за последнее десятилетие – Bloomberg
Киев • УНН
В мае импорт дизеля в ЕС и Британию упал на треть по сравнению с прошлым годом. Причиной стали перебои с поставками через Ормузский пролив.
Импорт дизельного топлива и авиационного керосина в страны Европейского Союза и Великобританию второй месяц подряд остается на крайне низком уровне. На фоне войны между Ираном и Израилем и проблем с судоходством через Ормузский пролив это создает дополнительное давление на европейский энергетический рынок. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
По данным аналитической компании Vortexa, в мае импорт дизеля и авиатоплива в ЕС и Великобританию составил около 1,16 млн баррелей в сутки. Это более чем на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время показатель лишь незначительно превысил апрельский уровень, когда объемы поставок составляли 1,09 млн баррелей в сутки – самый низкий показатель для любого месяца как минимум с 2015 года.
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Как отмечает агентство, Европа не производит достаточно дизельного топлива и авиационного керосина для покрытия собственного спроса, поэтому в значительной степени зависит от импорта. Важная часть этих поставок традиционно поступает из стран Ближнего Востока.
Однако длительные перебои с судоходством через Ормузский пролив – ключевой морской маршрут для транспортировки энергоносителей из Персидского залива – существенно осложняют поставки.
По мнению аналитиков, сокращение импорта приводит к уменьшению предложения на рынке и создает дополнительное давление на цены на топливо в Европе.
"Постоянные перебои с перевозками через Ормузский пролив сдерживают потоки нефтепродуктов, сокращают поставки и подталкивают цены вверх", – отмечает Bloomberg.
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