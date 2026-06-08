Цукерман снова подал судебный иск против Зеленского, на этот раз суд открыл производство

Фигурант "дела Мидас" Александр Цукерман во второй раз подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда против Президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа, согласно которому против Цукермана были введены санкции. Суд постановил открыть производство по административному делу по иску Цукермана к Зеленскому. Ранее суд оставил заявление без движения, так как из содержания искового заявления не усматривалось надлежащего обоснования, какие права, свободы или интересы нарушаются в отношении Цукермана, передает УНН.

Детали

Как отмечается в определении суда, Цукерман через своего представителя - адвоката Кругляка Александра Евгеньевича - направил в Верховный Суд как суд первой инстанции иск к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и третьим лицам - СНБО, Кабмину, Минэкономики, - в котором просил признать противоправным, недействительным и отменить указ Президента, согласно которому на Цукермана были наложены санкции.

Адвокат, ссылаясь на закон "О санкциях", отметил, что ограничения могут применяться к иностранным государствам, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам, находящимся под контролем иностранных лиц, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, тогда как в отношении граждан Украины их применение допускается только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом, к которым истец себя не относит.

Адвокат также отмечает, что ни в решении СНБО, ни в обжалуемом указе не приведено ни одного основания для применения санкций к Цукерману, который является гражданином Украины и не принадлежит к кругу субъектов, в отношении которых, согласно закону, могут применяться санкции.

Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что к Цукерману применено 18 видов санкций одновременно, что составляет подавляющее большинство всего допустимого перечня, при этом никакого обоснования необходимости одновременного применения такого количества ограничительных мер в указанных документах не содержится, что "является нарушением принципа пропорциональности и требований законодательства относительно сведений об ожидаемых последствиях применения каждого вида санкций".

"Характер и содержание примененных к истцу санкций свидетельствуют об их формальном применении без надлежащей индивидуализации, оценки необходимости каждой отдельной ограничительной меры и установления ее связи с конкретными действиями истца", - указывается в определении суда.

При этом, как указывается, значительная часть примененных санкций по своей правовой природе объективно ориентирована на юридических лиц, субъектов хозяйствования определенной сферы деятельности, операторов рынка, а не на физическое лицо.

"Верховный Суд постановил: открыть производство по административному делу по иску Александра Цукермана к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, - Совета национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины о признании противоправным, недействительным и отмене Указа Президента Украины в части", - говорится в определении суда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей. Заседание должно состояться 9 июля в 16:30 в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Князей Острожских, 8 корпус 5.

Определение суда датируется 4 июня.

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

14 мая главный фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд против президента Украины Владимира Зеленского.

Рассмотрение дела по иску Миндича к Президенту состоится 29 июня в 10:00.

15 мая Цукерман подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда против Президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа, согласно которому против Цукермана были введены санкции. Однако суд оставил заявление без движения, так как из содержания искового заявления не усматривалось надлежащего обоснования, какие права, свободы или интересы нарушаются в отношении Цукермана.