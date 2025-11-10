$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27044 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35255 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52688 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 34036 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50577 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41565 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22960 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26294 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Відмивали гроші через офіс родини Деркача в центрі Києва: НАБУ оприлюднило нові деталі масштабної корупції в енергетиці

Київ • УНН

 • 5762 перегляди

НАБУ заявило про виявлення офісу у центрі Києва, який використовувався для легалізації 100 мільйонів доларів, отриманих злочинним шляхом. Приміщення належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача.

Відмивали гроші через офіс родини Деркача в центрі Києва: НАБУ оприлюднило нові деталі масштабної корупції в енергетиці

У НАБУ зробили заяву на тлі обшуків, пов’язаних із можливою корупцією у сфері енергетики. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу НАБУ.

Деталі

За даними Бюро, приміщення офісу, який займався відмиванням грошей, належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якому НАБУ і САП інкримінують інше кримінальне провадження - державну зраду.

У цьому офісі, як зазначається, вели "чорну бухгалтерію", здійснювали суворий облік отриманих коштів і відмивали їх через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

Встановлено також, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

"Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", - додали у пресслужбі НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас". На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми та можливі загрози від антикорупційних органів.

Нагадаємо, від ранку 10 листопада НАБУ та САП проводять обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

У САП також показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

Масштабна корупція в енергетиці: у САП заявили про можливий витік даних, буде службове розслідування10.11.25, 17:09 • 5486 переглядiв

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Енергетика
Обшук
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Київ