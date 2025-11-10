Відмивали гроші через офіс родини Деркача в центрі Києва: НАБУ оприлюднило нові деталі масштабної корупції в енергетиці
Київ • УНН
НАБУ заявило про виявлення офісу у центрі Києва, який використовувався для легалізації 100 мільйонів доларів, отриманих злочинним шляхом. Приміщення належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача.
У НАБУ зробили заяву на тлі обшуків, пов’язаних із можливою корупцією у сфері енергетики. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу НАБУ.
Деталі
За даними Бюро, приміщення офісу, який займався відмиванням грошей, належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якому НАБУ і САП інкримінують інше кримінальне провадження - державну зраду.
У цьому офісі, як зазначається, вели "чорну бухгалтерію", здійснювали суворий облік отриманих коштів і відмивали їх через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
Встановлено також, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
"Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", - додали у пресслужбі НАБУ.
Раніше НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас". На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми та можливі загрози від антикорупційних органів.
Нагадаємо, від ранку 10 листопада НАБУ та САП проводять обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
У САП також показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
