Отмывали деньги через офис семьи Деркача в центре Киева: НАБУ обнародовало новые детали масштабной коррупции в энергетике
Киев • УНН
НАБУ заявило об обнаружении офиса в центре Киева, который использовался для легализации 100 миллионов долларов, полученных преступным путем. Помещение принадлежало семье бывшего депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача.
В НАБУ сделали заявление на фоне обысков, связанных с возможной коррупцией в сфере энергетики. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.
Детали
По данным Бюро, помещение офиса, занимавшегося отмыванием денег, принадлежало семье бывшего депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, которому НАБУ и САП инкриминируют другое уголовное производство - государственную измену.
В этом офисе, как отмечается, вели "черную бухгалтерию", осуществляли строгий учет полученных средств и отмывали их через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
Установлено также, что за предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
"В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", - добавили в пресс-службе НАБУ.
Ранее НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас". На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.
Напомним, с утра 10 ноября НАБУ и САП проводят обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
В САП также показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
