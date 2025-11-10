Отмывали деньги через офис семьи Деркача в центре Киева: НАБУ обнародовало новые детали масштабной коррупции в энергетике

$41.980.11
48.510.02
ukenru
13:36 • 22418 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30384 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 27051 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41054 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78465 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40497 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44133 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38703 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30800 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54506 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10 ноября, 08:49 • 22843 просмотра
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго10 ноября, 08:51 • 20815 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление10 ноября, 09:27 • 38232 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 44755 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 42411 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34 • 8764 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36 • 22410 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове13:27 • 13278 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10 • 30377 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78461 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Михаил Федоров
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Италия
Бразилия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto13:25 • 10943 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 44903 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 67558 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 115447 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 183175 просмотра
Актуальное
Техника
Северный поток
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ

Отмывали деньги через офис семьи Деркача в центре Киева: НАБУ обнародовало новые детали масштабной коррупции в энергетике

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

НАБУ заявило об обнаружении офиса в центре Киева, который использовался для легализации 100 миллионов долларов, полученных преступным путем. Помещение принадлежало семье бывшего депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача.

Отмывали деньги через офис семьи Деркача в центре Киева: НАБУ обнародовало новые детали масштабной коррупции в энергетике

В НАБУ сделали заявление на фоне обысков, связанных с возможной коррупцией в сфере энергетики. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Детали

По данным Бюро, помещение офиса, занимавшегося отмыванием денег, принадлежало семье бывшего депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, которому НАБУ и САП инкриминируют другое уголовное производство - государственную измену.

В этом офисе, как отмечается, вели "черную бухгалтерию", осуществляли строгий учет полученных средств и отмывали их через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

Установлено также, что за предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

"В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", - добавили в пресс-службе НАБУ.

Ранее НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас". На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.

Напомним, с утра 10 ноября НАБУ и САП проводят обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

В САП также показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Масштабная коррупция в энергетике: в САП заявили о возможной утечке данных, будет служебное расследование10.11.25, 17:09 • 2508 просмотров

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Киев