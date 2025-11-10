Операція "Мідас": НАБУ оприлюднило записи корупційної схеми в енергетиці України
Київ • УНН
НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіо підозрювані обговорюють корупційні схеми та загрози від антикорупційних органів.
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас", повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.
Деталі
На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми та можливі загрози від антикорупційних органів.
15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. Викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!!!
Нагадаємо
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
На тлі обшуків до Верховної Ради України внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.