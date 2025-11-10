Операция "Мидас": НАБУ обнародовало записи коррупционной схемы в энергетике Украины
Киев • УНН
НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. На аудио подозреваемые обсуждают коррупционные схемы и угрозы от антикоррупционных органов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас", сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.
Подробности
На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.
15 месяцев работы, более 70 обысков, к которым привлечены все детективы Национального бюро, тысячи часов аудиозаписей. Разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!!!
Напомним
В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
На фоне обысков в Верховную Раду Украины внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.