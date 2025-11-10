Галущенко і Гринчук можуть втратити свої посади: до Ради внесли відповідні заяву і постанову
Київ • УНН
Колишній міністр енергетики, який наразі очолює Мін'юст і нинішня голова Міненерго можуть втратити свої посади, заявив народний депутат Ярослав Желєзняк.
До Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.
Деталі
Як зазначив нардеп, заява про звільнення Галущенка з посади подана за "системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником Андрієм Деркачем (син покійного ексголови СБУ Леоніда Деркача, колишній народний депутат України і нинішній сенатор російської федерації – ред.).
Крім того, до Верховної Ради подали постанову про звільнення з посади нинішнього міністра енергетики України Світлани Гринчук, заявив Желєзняк.
Нагадаємо
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".