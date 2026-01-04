$42.170.00
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна запровадила санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість з яких є громадянами та резидентами рф. Обмеження стосуються осіб та компаній, що виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК.

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК. Санкції стосуються 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти рф. Про це йдеться в повідомленні на Офіційному інтернет-представництві Президента, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких - громадяни та резиденти рф. Це особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф. Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України

- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

ЄС планує запровадити 20-й пакет санкцій проти росії на четверту річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Павло Башинський

