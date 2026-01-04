Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК. Санкції стосуються 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти рф. Про це йдеться в повідомленні на Офіційному інтернет-представництві Президента, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких - громадяни та резиденти рф. Це особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу

Зазначається, що серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф. Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України