Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Киев • УНН
Украина ввела санкции против лиц и компаний, производящих и поставляющих средства связи, РЭБ и микроэлектронику для российского ВПК. Санкции касаются 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых – граждане и резиденты рф. Об этом говорится в сообщении на Официальном интернет-представительстве Президента, передает УНН.
Подробности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых - граждане и резиденты рф. Это лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа россии и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса
Отмечается, что среди них - предприятия и их руководители, производящие и поставляющие продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.
Санкции введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса рф. Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины
Напомним
ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против россии на четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину.