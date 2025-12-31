$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 4336 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 4844 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 5710 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 9788 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12865 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25417 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 59289 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40895 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34486 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Європейський Союз планує запровадити 20-й пакет санкцій проти росії на четверту річницю вторгнення в Україну. Заходи включатимуть обмеження на поїздки, заморожування активів, а також санкції в енергетичному та банківському секторах.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ

ЄС планує запровадити свій 20-й пакет санкцій проти росії на четверту річницю російського вторгнення в Україну, повідомляє WELT, пише УНН.

Держави-члени ЄС планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії на четверту річницю російського вторгнення в Україну. Це має на меті ще більше покарати москву за її агресивну війну проти України та ще більше послабити російську економіку

- за інформацією, отриманою WELT.

Заплановані заходи, як повідомляється, включають обмеження на поїздки та заморожування активів у ЄС для додаткових осіб та організацій, "з особливим акцентом на тих, хто відповідає за викрадення та ідеологічну індоктринацію дітей".

За словами дипломатів, також плануються подальші санкції в енергетичному та банківському секторах. Також планується закрити лазівки, які дозволяють обходити чинні санкції ЄС. Брюссель "розглядає можливість заборони імпорту російського урану, тим самим накладаючи санкції на федеральне агентство з атомної енергії росії (росатом)", пише видання.

"Численні держави-члени ЄС давно вимагають цього. Однак, існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія", зазначає видання. Згідно з дипломатичними джерелами, ці країни також могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій у Південній Африці, Австралії чи Канаді, хоча й за вищими цінами.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії, очікується на початку 2026 року - висновки19.12.25, 08:56 • 3596 переглядiв

Доповнення

Останній пакет санкцій ЄС було ухвалено 23 жовтня. Ключові заходи включали повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 2027 року та санкції проти компаній третіх країн, включаючи китайські нафтопереробні заводи та трейдерів, які купують російську нафту. Незадовго до Різдва ЄС також запровадив санкції ще проти 41 судна, що належить до так званого "тіньового флоту" росії. Ці судна беруть участь в обході європейських санкцій, зокрема в енергетичному секторі.

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно18.12.25, 13:15 • 24046 переглядiв

Попри чинні санкції, пише видання, "країни ЄС імпортували з росії товарів на суму 33,5 мільярда євро у 2024 році". "За перші шість місяців цього року ця цифра становила близько 15 мільярдів євро", вказує видання.

Юлія Шрамко

