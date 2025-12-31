ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ

ЄС планує запровадити свій 20-й пакет санкцій проти росії на четверту річницю російського вторгнення в Україну, повідомляє WELT, пише УНН.

Держави-члени ЄС планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії на четверту річницю російського вторгнення в Україну. Це має на меті ще більше покарати москву за її агресивну війну проти України та ще більше послабити російську економіку - за інформацією, отриманою WELT.

Заплановані заходи, як повідомляється, включають обмеження на поїздки та заморожування активів у ЄС для додаткових осіб та організацій, "з особливим акцентом на тих, хто відповідає за викрадення та ідеологічну індоктринацію дітей".

За словами дипломатів, також плануються подальші санкції в енергетичному та банківському секторах. Також планується закрити лазівки, які дозволяють обходити чинні санкції ЄС. Брюссель "розглядає можливість заборони імпорту російського урану, тим самим накладаючи санкції на федеральне агентство з атомної енергії росії (росатом)", пише видання.

"Численні держави-члени ЄС давно вимагають цього. Однак, існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія", зазначає видання. Згідно з дипломатичними джерелами, ці країни також могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій у Південній Африці, Австралії чи Канаді, хоча й за вищими цінами.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії, очікується на початку 2026 року - висновки

Доповнення

Останній пакет санкцій ЄС було ухвалено 23 жовтня. Ключові заходи включали повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 2027 року та санкції проти компаній третіх країн, включаючи китайські нафтопереробні заводи та трейдерів, які купують російську нафту. Незадовго до Різдва ЄС також запровадив санкції ще проти 41 судна, що належить до так званого "тіньового флоту" росії. Ці судна беруть участь в обході європейських санкцій, зокрема в енергетичному секторі.

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно

Попри чинні санкції, пише видання, "країни ЄС імпортували з росії товарів на суму 33,5 мільярда євро у 2024 році". "За перші шість місяців цього року ця цифра становила близько 15 мільярдів євро", вказує видання.