ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії, очікується на початку 2026 року - висновки

Європейський Союз рішуче налаштований підтримувати та посилювати тиск на росію, 20-й пакет санкцій, як очікується буде представлений для ухвалення на початку 2026 року, ідеться у висновках Євроради від 18 грудня, пише УНН.

Європейський Союз, як і раніше, рішуче налаштований підтримувати та посилювати тиск на росію, щоб вона припинила свою жорстоку агресивну війну та розпочала змістовні переговори щодо миру. У цьому контексті Єврорада закликає Раду ЄС продовжити роботу над новим пакетом санкцій з метою його якомога швидшого ухвалення після його представлення на початку 2026 року - ідеться у висновках.

Лідери ЄС також наголосили "на важливості подальшої координації з G7 та іншими однодумцями щодо санкцій, а також подальшого посилення заходів проти обходу санкцій".

"Єврорада підбила підсумки зусиль, спрямованих на обмеження операцій "тіньового флоту" росії, які фактично зменшили доходи рф від енергетики, та вітає нещодавнє ухвалення нових санкцій з цією метою".

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно

"Вона закликає держави-члени до подальших скоординованих дій та співпраці з партнерами G7, також стосовно портових та прибережних держав, а також держав прапора третіх країн та всіх учасників екосистеми "тіньового флоту", з метою подальшого зменшення доходів росії від енергетики та продовження вирішення значних ризиків, які створює "тіньовий флот"", - сказано у висновках.

"Єврорада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також учасників та організацій у них, яка дозволяє росії підтримувати свою агресивну війну проти України. Зокрема, вона засуджує постійну військову підтримку, яку надають, серед інших, Іран, білорусь та КНДР. Єврорада закликає всі країни негайно припинити будь-яку допомогу росії у її агресивній війні проти України, пряму чи непряму, зокрема шляхом постачання товарів або компонентів подвійного використання", - зазначається у висновках.

"Єврорада рішуче засуджує продовження широкомасштабних атак росії на цивільне населення та цивільні цілі в Україні, включаючи інфраструктуру, лікарні, медичні заклади та енергетичну систему. Вона закликає до негайного припинення всієї військової діяльності поблизу ядерних об'єктів України, яка становить серйозну загрозу їхній безпеці. Єврорада також закликає до мобілізації всіх зусиль для підтримки України у відновленні, відбудові та зміцненні стійкості її енергетичної системи", - вказали лідери ЄС.

ЄС та його держави-члени, у співпраці з партнерами, як зазначається, "активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту, а також енергії та відповідного обладнання Україні".

Єврорада повторила свій "терміновий заклик до росії та білорусі негайно забезпечити безпечне та безумовне повернення до України всіх незаконно депортованих та переміщених українських дітей та інших цивільних осіб". "Інші зусилля з гуманітарної допомоги та заходи зміцнення довіри, зокрема обмін військовополоненими, мають бути частиною шляху до миру", - зазначили лідери ЄС.

"Європейський Союз залишається твердо відданим забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресією росії проти України. У цьому контексті Єврорада закликає до наполегливих зусиль щодо введення в дію Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії проти України в межах Ради Європи. Вона також вітає підписання Конвенції Ради Європи про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України та закликає до продовження роботи", - наголошується у висновках.

У Гаазі схвалили конвенцію про комісію щодо компенсації для України завданих росією збитків: уже є перші підписанти