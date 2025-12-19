ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії, очікується на початку 2026 року - висновки

$42.340.15
Ексклюзив
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 41875 перегляди
