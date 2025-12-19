$42.340.15
ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, ожидается в начале 2026 года - выводы

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Европейский Союз планирует представить 20-й пакет санкций против России в начале 2026 года, продолжая давление для прекращения войны. Лидеры ЕС призывают к координации с G7 и усилению мер против обхода санкций, а также осуждают поддержку России третьими странами.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, ожидается в начале 2026 года - выводы

Европейский Союз решительно настроен поддерживать и усиливать давление на Россию, 20-й пакет санкций, как ожидается, будет представлен для принятия в начале 2026 года, говорится в выводах Евросовета от 18 декабря, пишет УНН.

Европейский Союз по-прежнему решительно настроен поддерживать и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую агрессивную войну и начала содержательные переговоры о мире. В этом контексте Евросовет призывает Совет ЕС продолжить работу над новым пакетом санкций с целью его скорейшего принятия после его представления в начале 2026 года.

- говорится в выводах.

Лидеры ЕС также подчеркнули "важность дальнейшей координации с G7 и другими единомышленниками по санкциям, а также дальнейшего усиления мер против обхода санкций".

"Евросовет подвел итоги усилий, направленных на ограничение операций "теневого флота" России, которые фактически уменьшили доходы РФ от энергетики, и приветствует недавнее принятие новых санкций с этой целью".

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно18.12.25, 13:15 • 22517 просмотров

"Она призывает государства-члены к дальнейшим скоординированным действиям и сотрудничеству с партнерами G7, также в отношении портовых и прибрежных государств, а также государств флага третьих стран и всех участников экосистемы "теневого флота", с целью дальнейшего уменьшения доходов России от энергетики и продолжения решения значительных рисков, которые создает "теневой флот"", - сказано в выводах.

"Евросовет решительно осуждает поддержку со стороны третьих стран, а также участников и организаций в них, которая позволяет России поддерживать свою агрессивную войну против Украины. В частности, она осуждает постоянную военную поддержку, оказываемую, среди прочих, Ираном, Беларусью и КНДР. Евросовет призывает все страны немедленно прекратить любую помощь России в ее агрессивной войне против Украины, прямую или косвенную, в частности путем поставок товаров или компонентов двойного назначения", - отмечается в выводах.

"Евросовет решительно осуждает продолжение широкомасштабных атак России на гражданское население и гражданские цели в Украине, включая инфраструктуру, больницы, медицинские учреждения и энергетическую систему. Она призывает к немедленному прекращению всей военной деятельности вблизи ядерных объектов Украины, которая представляет серьезную угрозу их безопасности. Евросовет также призывает к мобилизации всех усилий для поддержки Украины в восстановлении, отстройке и укреплении устойчивости ее энергетической системы", - указали лидеры ЕС.

ЕС и его государства-члены, в сотрудничестве с партнерами, как отмечается, "активизируют предоставление гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты, а также энергии и соответствующего оборудования Украине".

Евросовет повторил свой "срочный призыв к России и Беларуси немедленно обеспечить безопасное и безусловное возвращение в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц". "Другие усилия по гуманитарной помощи и меры укрепления доверия, в частности обмен военнопленными, должны быть частью пути к миру", - отметили лидеры ЕС.

"Европейский Союз остается твердо приверженным обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие самые серьезные преступления, совершенные в связи с агрессией России против Украины. В этом контексте Евросовет призывает к настойчивым усилиям по введению в действие Специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии против Украины в рамках Совета Европы. Она также приветствует подписание Конвенции Совета Европы о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины и призывает к продолжению работы", - подчеркивается в выводах.

В Гааге приняли конвенцию о комиссии по компенсации для Украины ущерба, нанесенного россией: уже есть первые подписанты16.12.25, 14:34 • 3477 просмотров

Юлия Шрамко

