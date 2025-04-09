Тьерри Бретон

ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину

Европейская комиссия готовится предложить меры по переориентации предприятий оборонно-промышленного комплекса на увеличение производства военной продукции для европейской обороны в ответ на вторжение России в Украину.