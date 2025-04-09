Тьерри Бретон

Европейский Союз ввел первый в мире всеобъемлющий закон об ИИ. Он определяет категории рисков для систем ИИ, устанавливает правила их использования и предусматривает штрафы за нарушения.
Социальной сети X (бывший Twitter) грозит штраф в размере до 6% от мирового оборота от Европейской комиссии за то, что она якобы обманывает пользователей своей платной политикой верификации учетных записей и нарушает Закон ЕС о цифровых услугах.
Платформа X Илона Маска нарушает правила ЕС по доступу к данным исследователей, прозрачности рекламы и обманывает пользователей с помощью системы проверки синих галочек, говорится в предварительной оценке Комиссии ЕС.
6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности Украина-ЕС, призванный укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине нарастить потенциал в таких приоритетных секторах, как противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.
ЕС принял первый в мире комплексный закон, регулирующий вопросы искусственного интеллекта, включая ограничения на биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах и требования по прозрачности и соблюдению законов ЕС для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска.
В ответ на вторжение России в Украину ЕС обнародовал план развития оружейной промышленности на континенте стоимостью 1,5 миллиарда евро с целью увеличения совместных закупок вооружений между странами-членами и уменьшения зависимости от импорта.
Европейская комиссия готовится предложить меры по переориентации предприятий оборонно-промышленного комплекса на увеличение производства военной продукции для европейской обороны в ответ на вторжение России в Украину.
Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ЕС для предоставления долгосрочной оборонной поддержки Украине.
Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.
Министры обороны ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину до конца года.