По предварительной оценке Комиссии ЕС, платформа Х нарушила правила, касающиеся доступа к данным для исследователей, прозрачности рекламы и "темных паттернов". В тоже время, аналогичные расследования ведутся в отношении других крупных онлайн-платформ. Пишет УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Европейская комиссия заявила в пятницу, что X Илона Маска обманывает своих пользователей и нарушает правила онлайн-контента.

По предварительному мнению, платформа нарушила правила, касающиеся доступа к данным для исследователей, прозрачности рекламы и "темных паттернов".

Также выявлено, что система синих галочек X для "проверенных учетных записей" обманывает пользователей, поскольку любой может заплатить, чтобы получить подтвержденный статус.

Комиссия ЕС впервые публикует результаты предварительного расследования в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах (DSA, Закон о цифровых услугах).

Справка

В X бело-голубые галочки, которые должны означать верификацию, были присвоены знаменитостям, политикам и общественным деятелям после проверки, проведенной компанией до поглощения Маском. Это обычная практика и для других онлайн-сервисов. Маск же ввел галочки для всех подписчиков, которые выглядят так же, как и раньше. Сразу же после перехода на новую систему возникло множество проблем, поскольку фальшивые аккаунты, выдававшие себя за компании или знаменитостей, вдруг стали выглядеть настоящими, отмечает Spiegel.

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Теперь у X есть право на защиту, но если наша точка зрения подтвердится, мы наложим штрафы и потребуем значительных изменений - написал на сайте X комиссар отрасли Тьерри Бретон.

Важно напомнить, что в связи с DSA онлайн-платформам приходится придерживаться значительно более строгих правил. Например в сфере рекламы должно быть больше прозрачности, - исследователям должен быть предоставлен доступ к определенным данным.

Также на сегодня известно, что расследования на основе DSA ведутся в отношении других крупных онлайн-платформ.

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