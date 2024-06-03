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Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
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На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых
Социальная сеть Илона Маска x официально разрешила пользователям размещать на платформе порнографический контент с некоторыми ограничениями, такими как требование обозначать контент NSFW как "чувствительный" и запрет на размещение откровенного контента на видных местах, таких как фотографии профиля.
Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"
Килиан Мбаппе официально присоединился к мадридскому "Реалу" по пятилетнему контракту после того, как испанский клуб выиграл свой 15-й титул в Лиге чемпионов.
Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД
Заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис встретился с послом Монголии Доржем Бархасом, обсудил реализацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и пригласил Монголию присоединиться к инициативе Украины и принять участие во Всемирном саммите мира в Швейцарии.
Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб
Российские оккупанты активизировали атаки на Ореховском направлении, особенно в районе Малой Токмачки Запорожской области, сделав там семь обстрелов в течение дня.
В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию
Тариф для населения 4,32 грн за кВт * ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.
Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб
Украинские войска продолжают вести интенсивные бои с российскими захватчиками на нескольких фронтах, только на Покровском направлении зафиксировано 35 боев, в результате которых противник понес тяжелые потери.
Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ
Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.
Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание
российские захватчики обстреляли Новобаварский район Харькова, нанеся ущерб зданию, сообщений о пострадавших пока нет.