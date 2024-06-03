На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, новость свои правила и теперь пользователи официально могут публиковать на платформе контент для взрослых. Об этом TechCrunch, передает УНН.

Детали

На платформе никогда официально не запрещали и не разрешали публиковать контент для взрослых, но со временем на X появилось много активных NSFW-сообществ.

Однако недавно X добавила новые пункты к своим правилам, которые формально позволяют пользователям размещать на платформе порнографический контент — с несколькими оговорками.

Платформа потребует от пользователей, которые регулярно публикуют контент NSFW, изменить свои настройки, чтобы пометить изображения и видео, которые они публикуют, как конфиденциальный контент. Соответствующие предупреждения также могут быть добавлены в отдельные сообщения. Также порноконтент запрещено публиковать на видных местах, например, как фотографию профиля или баннер.

Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com

Новые правила также запрещают контент, "пропагандирующий эксплуатацию, отсутствие согласия, объективацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение".

Также указывается, что правила X применяются ко всему контенту для взрослых, будь то реальные фото/видео, созданные искусственным интеллектом или анимация (например, хентай).

Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, при условии, что они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного выражения - объяснили изменение правил в X.

Напомним

Весной в СМИ появилась информация, что для новых учетных записей в соцсети X могут ввести плату, чтобы уменьшить активность ботов