На платформі X офіційно дозволили публікувати контент для дорослих

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 20333 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 50088 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66221 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110527 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134874 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138156 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238781 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171071 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190196 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173021 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 27657 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31197 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 38316 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44071 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 24243 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238784 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359876 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375573 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291116 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364164 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59388 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76073 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87531 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170301 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172879 перегляди
Актуальне
На платформі X офіційно дозволили публікувати контент для дорослих

На платформі X офіційно дозволили публікувати контент для дорослих

Київ • УНН

 • 111043 перегляди

Соціальна мережа Ілона Маска x офіційно дозволила користувачам розміщувати на платформі порнографічний контент з деякими обмеженнями, такими як вимога позначати контент NSFW як "чутливий" і заборона на розміщення відвертого контенту на видних місцях, таких як фотографії профілю.

Соцмережа X, яка належить Ілону Маску, новина свої правила і тепер користувачі офіційно можуть публікувати на платформі контент для дорослих. Про це Tech Crunch, передає УНН.  

Деталі 

На платформі ніколи офіційно не забороняли та не дозволяли публікувати контент для дорослих, але з часом на X з'явилось багато активних NSFW-спільнот.

Проте нещодавно X додала нові пункти до своїх правил, які формально дозволяють користувачам розміщувати на платформі порнографічний контент — з кількома застереженнями.

Платформа вимагатиме від користувачів, які регулярно публікують NSFW-контент, змінити свої налаштування, щоб позначити зображення та відео, які вони публікують, як чутливий контент. Відповідні попередження також можна додавати до окремих публікацій. Також порноконтент заборонено публікувати на видних місцях, наприклад, як фотографію профілю або банер.

Більше не Twitter: соцмережа Ілона маска офіційно переходить на домен X.com17.05.24, 19:06 • 20425 переглядiв

Нові правила також забороняють контент, що "пропагує експлуатацію, відсутність згоди, обʼєктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку".

Також вказується, що правила X застосовуються до всього контенту для дорослих, незалежно від того, чи це реальні фото/відео, чи створені штучним інтелектом, чи анімація (наприклад, хентай).

Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, за умови, що вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього вираження

- пояснили зміну правил в X.

Нагадаємо

Навесні у ЗМІ з'явилась інформація, що для нових облікових записів у соцмережі X можуть ввести плату, аби зменшити активність ботів

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ТехнологіїУНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51