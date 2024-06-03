На платформі X офіційно дозволили публікувати контент для дорослих

Соцмережа X, яка належить Ілону Маску, новина свої правила і тепер користувачі офіційно можуть публікувати на платформі контент для дорослих. Про це Tech Crunch, передає УНН.

Деталі

На платформі ніколи офіційно не забороняли та не дозволяли публікувати контент для дорослих, але з часом на X з'явилось багато активних NSFW-спільнот.

Проте нещодавно X додала нові пункти до своїх правил, які формально дозволяють користувачам розміщувати на платформі порнографічний контент — з кількома застереженнями.

Платформа вимагатиме від користувачів, які регулярно публікують NSFW-контент, змінити свої налаштування, щоб позначити зображення та відео, які вони публікують, як чутливий контент. Відповідні попередження також можна додавати до окремих публікацій. Також порноконтент заборонено публікувати на видних місцях, наприклад, як фотографію профілю або банер.

Більше не Twitter: соцмережа Ілона маска офіційно переходить на домен X.com

Нові правила також забороняють контент, що "пропагує експлуатацію, відсутність згоди, обʼєктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку".

Також вказується, що правила X застосовуються до всього контенту для дорослих, незалежно від того, чи це реальні фото/відео, чи створені штучним інтелектом, чи анімація (наприклад, хентай).

Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, за умови, що вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього вираження