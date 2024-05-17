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Більше не Twitter: соцмережа Ілона маска офіційно переходить на домен X.com

Більше не Twitter: соцмережа Ілона маска офіційно переходить на домен X.com

Київ • УНН

 • 20425 перегляди

Соціальна мережа, раніше відома як Twitter, офіційно перейшла на домен x.com, про що оголосив Ілон Маск.

Соціальна мережа X, яка раніше мала назву Twitter і досі залишалася зі старим доменним іменем, офіційно перейшла на домен x.com. Про це пише УНН з посиланням на заяву Ілона Маска в X.

Деталі 

Усі основні системи зараз увімкнено X.com

- йдеться в дописі Маска. 

Ілон Маск анонсував аудіо- та відеодзвінки у мережі X (Twitter)01.09.23, 02:38 • 522504 перегляди

Відтепер, якщо користувач вперше після зайшов у соцмережу, бачить сповіщення про новий домен. З’являється повідомлення: "Ми повідомляємо, що змінюємо нашу URL-адресу, але ваші налаштування конфіденційності та захисту даних залишаються без змін".

Тобто тепер запити twitter.com мають перенаправляти на вебсторінку з новим доменом.

Доповнення

У виданні The Verge пояснили, що  зміна домену була одним з найбільш незручних аспектів ребрендингу компанії Ілона Маска.

Хоча багато продуктів X вже давно перейшли на новий бренд, включно з офіційним акаунтом соцмережі, мобільними застосунками та підпискою X Premium (також відома як Blue), проте URL-адреси платформи досі прописувалися як twitter.com.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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