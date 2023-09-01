Ілон Маск анонсував аудіо- та відеодзвінки у мережі X (Twitter)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нова функція аудіо- та відеодзвінків з'явиться у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Вона буде активною для пристроїв з iOS, Android, Mac та ПК. Про це повідомив власник соціальної мережі Ілон Маск, передає УНН.
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Відповідно до його заяви, для дзвінків номер телефону не буде потрібен.
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«X - це ефективна глобальна адресна книга. Цей набір факторів унікальний», - додав він.
Водночас Маск не надав подальшої інформації щодо того, коли будуть доступні нові функції.
Нагадаємо, у Twitter хочуть прибрати можливість блокувати користувачів.
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Video & audio calls coming to X:
- Works on iOS, Android, Mac & PC
- No phone number needed
- X is the effective global address book
That set of factors is unique.