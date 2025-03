Ілон Маск анонсував аудіо- та відеодзвінки у мережі X (Twitter)

Деталі

Відповідно до його заяви, для дзвінків номер телефону не буде потрібен.

Цитата

«X - це ефективна глобальна адресна книга. Цей набір факторів унікальний», - додав він.

Водночас Маск не надав подальшої інформації щодо того, коли будуть доступні нові функції.

Нагадаємо, у Twitter хочуть прибрати можливість блокувати користувачів.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023