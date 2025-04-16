Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

Підозра, оголошена співробітниці Західного територіального управління АРМА через "злив" інформації про обшук, може бути лише верхівкою айсберга. Згідно з ухвалою суду, підозрювана переглянула закритий реєстр і дізналася про дозвіл суду на обшук, після чого повідомила про можливі слідчі дії керівництво. Експерти припускають, що, зважаючи на вибудовану в АРМА вертикаль керівництва, співробітниця могла моніторити ухвали за вказівкою, але навряд чи вона про це зізнається, боячись втратити роботу, пише УНН.

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Нещодавно стало відомо, що співробітниці АРМА повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Мова йде про дані щодо ухвали на обшук у приміщенні теруправління. За версією слідства, посадовиця, дізнавшись про слідчі дії, повідомила керівництво.

Колишній керівник Центрального теруправління АРМА Владислав Романов зазначив, що територіальні управління не мають повноважень працювати з таким реєстром без погодження центрального апарату, тож доступ підозрюваній співробітниці ймовірно надали цілеспрямовано.

Доступ до реєстру є не у всіх співробітників, а лише зі статусом уповноваженої особи АРМА. Цей статус дають у центральному апараті. Далі - територіальне управління пише обґрунтування в центральний апарат, чому конкретному співробітнику потрібен доступ. Якщо обґрунтування нормальне, його погоджують - наголосив він.

На його думку, моніторити ухвали про можливі обшуки співробітники АРМА можуть через тиск згори. За його словами, багато співробітників агентства можуть бути змушені виконувати сумнівні або навіть незаконні вказівки керівництва через страх втратити роботу під час війни.

Романов нагадав, що сам був звільнений з АРМА після відмови виконувати незаконну вказівку.

Експерти у коментарях УНН наголошують, що в АРМА діє централізована вертикаль управління. А тому, ймовірно, вказівка "моніторингу судового реєстру" діє у межах центрального апарату, а заступники голови АРМА передають її далі - на регіони, де вже керівники, такі як Західного теруправління, залучають "своїх людей" для оперативного доступу до інформації.

У такому контексті історія зі "зливом" ухвали - показова. Якщо підозрювана діяла за вказівкою, відповідати мають не лише вона, а й ті, хто створив відповідну "схему". Слідство триває, однак ключове питання залишається відкритим: чи наважиться хтось у системі АРМА говорити про тиск і команди згори.