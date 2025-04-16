Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

Подозрение, объявленное сотруднице Западного территориального управления АРМА из-за "слива" информации об обыске, может быть лишь верхушкой айсберга. Согласно постановлению суда, подозреваемая просмотрела закрытый реестр и узнала о разрешении суда на обыск, после чего сообщила о возможных следственных действиях руководству. Эксперты предполагают, что, учитывая выстроенную в АРМА вертикаль руководства, сотрудница могла мониторить постановления по указанию, но вряд ли она в этом признается, боясь потерять работу, пишет УНН.

Детали

Недавно стало известно, что сотруднице АРМА сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом. Речь идет о данных по постановлению на обыск в помещении теруправления. По версии следствия, должностное лицо, узнав о следственных действиях, сообщило руководство.

Бывший руководитель Центрального теруправления АРМА Владислав Романов отметил, что территориальные управления не имеют полномочий работать с таким реестром без согласования центрального аппарата, поэтому доступ подозреваемой сотруднице вероятно предоставили целенаправленно.

Доступ к реестру есть не у всех сотрудников, а только со статусом уполномоченного лица АРМА. Этот статус дают в центральном аппарате. Далее - территориальное управление пишет обоснование в центральный аппарат, почему конкретному сотруднику нужен доступ. Если обоснование нормальное, его согласовывают - подчеркнул он.

По его мнению, мониторить постановления о возможных обысках сотрудники АРМА могут из-за давления сверху. По его словам, многие сотрудники агентства могут быть вынуждены выполнять сомнительные или даже незаконные указания руководства из-за страха потерять работу во время войны.

Романов напомнил, что сам был уволен из АРМА после отказа выполнять незаконное указание.

Эксперты в комментариях УНН подчеркивают, что в АРМА действует централизованная вертикаль управления. А потому, вероятно, указание "мониторинга судебного реестра" действует в пределах центрального аппарата, а заместители председателя АРМА передают ее дальше - на регионы, где уже руководители, такие как Западного теруправления, привлекают "своих людей" для оперативного доступа к информации.

В таком контексте история со "сливом" постановления - показательна. Если подозреваемая действовала по указанию, отвечать должны не только она, но и те, кто создал соответствующую "схему". Следствие продолжается, однако ключевой вопрос остается открытым: решится ли кто-нибудь в системе АРМА говорить о давлении и командах сверху.