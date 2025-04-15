Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума публічно позиціонує себе як лідер антикорупційної трансформації. Однак, на практиці, навіть судові рішення вона виконує вибірково - якщо це не суперечить її особистим інтересам, пише УНН.

Деталі

Одним з прикладів, коли АРМА вибірково реагує на рішення суду, є справа колишнього керівника Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Владислава Романова. Він, будучи на посаді, неодноразово публічно заявляв про факти порушення закону командою Олени Думи та вплив на агентство "сірого кардинала" — позаштатного радника Вадима Грони. Як заявляв сам Романов, з АРМА його звільнили саме після відмови виконувати доручення Грони, а також звинуватили у службових порушеннях і корупції.

У лютому 2025 року Київський окружний адміністративний суд визнав звільнення Романова незаконним і зобов’язав АРМА поновити його на посаді. Але це рішення так і не було виконане. Крім того, нещодавно Шевченківський районний суд Києва визнав поширені АРМА звинувачення проти Романова недостовірними та безпідставними. Однак реакції Олени Думи та її команди на це рішення також не було.

Це рішення створює прецедент та добре ілюструє, що для Думи та її команди брехня - це така сама звична і нормальна річ, як філіжанка чаю на сніданок - заявив Романов у коментарі УНН.

Цей кейс показовий для розуміння того, як сьогодні в АРМА влаштована "вертикаль". Якщо працівник "незручний" - його звільняють. Якщо він намагається відстояти свої права - його дискредитують. Якщо суд виносить рішення - його просто ігнорують.

За даними Transparency International, таке головування Олени Думи в АРМА протягом короткого періоду стало причиною падіння антикорупційнних рейтингів України. Більше того, провалено виконання плану Україна-ЄС Ukraine Facility щодо реформування АРМА до кінця березня 2025, що ставить під загрозу отримання мільярдів європейської допомоги.

На цьому тлі критика з боку голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної набуває ще більшої ваги. Вона відкрито заявила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Голова комітету навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року.

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.