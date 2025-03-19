“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відреагувала на критику голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної, яка раніше розкрила маніпуляції АРМА щодо кількості переданих в управління активів. У відповідь вона закликала депутатку "аналізувати інформацію", пише УНН.

Деталі

Раніше Анастасія Радіна зазначила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління. Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на це заявила, що не розуміє, чому стільки уваги приділяється інвентаризації активів Межигір'я і додала, що такий підхід є стандартною практикою бухгалтерського обліку.

"Прикро, що під час війни деяких людей більше цікавлять ложки та виделки експрезидента-втікача януковича, ніж об’єкти критичної інфраструктури та результати, яких можна досягти спільними зусиллями", - обурилася очільниця АРМА.

У "фірмовому стилі" Олена Дума намагається замість пояснень щодо реальної ефективності роботи АРМА перевести дискусію на критику опонентів.

"А тепер вдумайтесь, я вам сьогодні назвала заводи, промислові виробництва, повітряні судна. Скільки є? Тільки 312 об'єктів санаторно-курортного напрямку. Задайте собі запитання, ви що вважаєте, що там немає вилок, ложок, картин, автомобілів, труб, іншого рухомого майна? Тобто один актив, завод буде містити 50 тисяч таких запитів і це буде відображено в нашому бухгалтерському обліку. Тому, будь ласка, аналізуйте інформацію, яку вам дають як аргументи", - звернулась вона.

Однак, чи почує антикорупційний комітет реальне пояснення щодо проблем з обліком активів у АРМА поки невідомо.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.