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“Анализируйте информацию”: глава АРМА Дума ответила на критику главы антикоррупционного комитета Радиной

Киев • УНН

 • 135470 просмотра

Елена Дума отреагировала на обвинения в манипуляциях с активами АРМА, призвав депутата Радину "анализировать информацию". Ранее Радина раскрыла искажение данных о деятельности агентства.

“Анализируйте информацию”: глава АРМА Дума ответила на критику главы антикоррупционного комитета Радиной

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отреагировала на критику главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной, которая ранее раскрыла манипуляции АРМА относительно количества переданных в управление активов. В ответ она призвала депутата "анализировать информацию", пишет УНН.

Детали

Ранее Анастасия Радина отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА затрудняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление. Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на это заявила, что не понимает, почему столько внимания уделяется инвентаризации активов Межигорья и добавила, что такой подход является стандартной практикой бухгалтерского учета.

"Обидно, что во время войны некоторых людей больше интересуют ложки и вилки экс-президента-беглеца януковича, чем объекты критической инфраструктуры и результаты, которых можно достичь совместными усилиями", - возмутилась руководительница АРМА.

В "фирменном стиле" Елена Дума пытается вместо объяснений относительно реальной эффективности работы АРМА перевести дискуссию на критику оппонентов.

"А теперь вдумайтесь, я вам сегодня назвала заводы, промышленные производства, воздушные суда. Сколько есть? Только 312 объектов санаторно-курортного направления. Задайте себе вопрос, вы что считаете, что там нет вилок, ложек, картин, автомобилей, труб, другого движимого имущества? То есть один актив, завод будет содержать 50 тысяч таких запросов и это будет отражено в нашем бухгалтерском учете. Поэтому, пожалуйста, анализируйте информацию, которую вам дают как аргументы", - обратилась она.

Однако, услышит ли антикоррупционный комитет реальное объяснение относительно проблем с учетом активов в АРМА пока неизвестно.

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных во время аудита. 

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимости реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства сейчас вызывает серьезные оговорки, в том числе и у международных партнеров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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