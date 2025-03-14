"За два тижні домалювалося ще 10 мільярдів гривень": голова антикорупційного комітету Ради викрила маніпуляції АРМА

Агентство з розшуку і менеджменту активів на чолі з Оленою Думою неодноразово вдавалося до маніпуляцій та перекручування інформації. Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність, пише УНН.

Деталі

В інтервʼю LIGA.net Анастасія Радіна зазначила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА ускладнюється через маніпуляції.

Вона навела як приклад засідання комітету з питань євроінтеграції, де обговорювався законопроєкт про реформу АРМА. Комітет дійшов висновку, що документ ухвалений у першому читанні, не суперечить європейським зобов'язанням, але потребує доопрацювання в частині відповідності Європейській конвенції з прав людини та Угоді про асоціацію з ЄС щодо захисту персональних даних.

"Що АРМА комунікує з цього приводу? Що законопроєкт не відповідає європейським зобов'язанням і що Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції ухвалив рішення щодо доопрацювання законопроєкту відповідно до рекомендацій АРМА. Про рекомендації АРМА у висновку комітету, який висить на сайті Верховної Ради України, немає жодного слова. Але АРМА дозволяє собі таку комунікацію", - зазначила Радіна.

Окрім того, за її словами, 24 січня на засіданні антикорупційного комітету АРМА прозвітувало, що у 2024 році його діяльність принесла держбюджету трохи більше 2 млрд грн.

Проходить два тижні, і АРМА вже каже, що вони заробили для бюджету 12 мільярдів гривень за 2024 рік. У мене питання: звідки за два тижні домалювалося ще 10 мільярдів гривень? Я не можу знайти відповіді на це питання, я буду рада, якщо АРМА це пояснить - наголосила голова антикорупційного комітету.

Як ще один приклад Радіна використала те, що антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%.

Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

І якщо ми з відповіді АРМА забираємо ці 20 тисяч "активів Межигір'я", то виходить, що в управління вони передали 20% активів, які є в їхньому портфелі. Щодо портфелю АРМА у Рахункової палати чітко зазначено, що інформація в реєстрі також не повна, частини ухвал немає. В Офісі Генерального прокурора одна інформація про те, скільки активів передали в АРМА, в АРМА інша, в реєстрі третя… Це неприйнятна ситуація - заявила Радіна.

Вона додала, що відповідно до рекомендацій Рахункової палати у новому законопроєкті передбачено чіткі вимоги щодо інвентаризації активів та вдосконалення реєстру арештованих активів, щоб нарешті встановити реальну кількість активів, які передані в АРМА та передані в управління.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами.

Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах:

недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів;

неповні дані про активи у реєстрі;

неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.