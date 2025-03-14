"За две недели дорисовывалось еще 10 миллиардов гривен": глава антикоррупционного комитета Рады разоблачила манипуляции АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов во главе с Еленой Думой неоднократно прибегало к манипуляциям и перекручиванию информации. Глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности, пишет УНН.

Детали

В интервью LIGA.net Анастасия Радина отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА затрудняется из-за манипуляций.

Она привела в пример заседание комитета по вопросам евроинтеграции, где обсуждался законопроект о реформе АРМА. Комитет пришел к выводу, что документ, принятый в первом чтении, не противоречит европейским обязательствам, но требует доработки в части соответствия Европейской конвенции по правам человека и Соглашению об ассоциации с ЕС относительно защиты персональных данных.

"Что АРМА коммуницирует по этому поводу? Что законопроект не соответствует европейским обязательствам и что Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции принял решение о доработке законопроекта в соответствии с рекомендациями АРМА. О рекомендациях АРМА в заключении комитета, который висит на сайте Верховной Рады Украины, нет ни одного слова. Но АРМА позволяет себе такую коммуникацию", - отметила Радина.

Кроме того, по ее словам, 24 января на заседании антикоррупционного комитета АРМА отчиталось, что в 2024 году его деятельность принесла госбюджету чуть больше 2 млрд грн.

Проходит две недели, и АРМА уже говорит, что они заработали для бюджета 12 миллиардов гривен за 2024 год. У меня вопрос: откуда за две недели дорисовывалось еще 10 миллиардов гривен? Я не могу найти ответы на этот вопрос, я буду рада, если АРМА это объяснит - подчеркнула глава антикоррупционного комитета.

В качестве еще одного примера Радина использовала то, что антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%.

Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов - это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

И если мы из ответа АРМА забираем эти 20 тысяч "активов Межигорья", то получается, что в управление они передали 20% активов, которые есть в их портфеле. Относительно портфеля АРМА у Счетной палаты четко указано, что информация в реестре также не полная, части постановлений нет. В Офисе Генерального прокурора одна информация о том, сколько активов передали в АРМА, в АРМА другая, в реестре третья... Это неприемлемая ситуация - заявила Радина.

Она добавила, что в соответствии с рекомендациями Счетной палаты в новом законопроекте предусмотрены четкие требования по инвентаризации активов и совершенствованию реестра арестованных активов, чтобы наконец установить реальное количество активов, которые переданы в АРМА и переданы в управление.

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.

В частности, аудиторы акцентировали внимание на таких проблемах:

несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;

неполные данные об активах в реестре;

неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных во время аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимости реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства сейчас вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.