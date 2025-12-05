$42.180.02
Швеція припиняє допомогу п’яти країнам і перенаправить гроші на підтримку України

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Швеція припинить допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії, щоб збільшити підтримку України до 10 мільярдів крон у 2026 року.

Швеція припиняє допомогу п’яти країнам і перенаправить гроші на підтримку України

Швеція планує припинити допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії у найближчі роки, та використає ці кошти для збільшення підтримки України, заявив міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуза. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Україна є найважливішим пріоритетом Швеції у зовнішній політиці та політиці допомоги, і тому уряд планує збільшити допомогу Україні щонайменше до 10 мільярдів крон (1,06 млрд доларів) у 2026 році. Немає секретного друкарського верстата для банкнот, призначених для надання допомоги, і гроші мають звідкись надходити

- сказав Доуза.

Уряд повідомив, що ці заходи дозволять звільнити понад 2 мільярди крон протягом наступних двох років, які можна буде спрямувати на допомогу Україні, зокрема на такі проєкти, як відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Швеція вже скоротила допомогу понад 10 країнам з часу приходу до влади нинішнього уряду у 2022 році, зокрема Буркіна-Фасо та Малі.

Швеція є великим донором розвитку та гуманітарної допомоги, з бюджетом у 56 мільярдів крон на рік за останні три роки.

Уряд заявив, що з 2026 по 2028 рік бюджет допомоги буде зменшено до 53 мільярдів крон на рік, а фінансування буде перерозподілено, зокрема частину коштів використають на покриття витрат на імміграцію та репатріацію мігрантів.

Швеція надасть Україні зимовий пакет допомоги на понад 100 млн євро02.12.25, 16:41 • 2880 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Танзанія
Reuters
Ліберія
Малі
Мозамбік
Швеція
Україна