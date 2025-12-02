Швеція надасть Україні зимовий пакет допомоги на понад 100 млн євро
Київ • УНН
Швеція виділила Україні зимовий пакет підтримки на суму понад 100 мільйонів євро, спрямований на енергопостачання, ремонт інфраструктури, реформи та охорону здоров'я. Загальний обсяг допомоги становить 1,112 млрд шведських крон.
Деталі
Новий пакет допомоги призначений для задоволення найнагальніших потреб України, зокрема в енергопостачанні, ремонті та відновленні зруйнованої інфраструктури, реформах, а також охороні здоров'я. Загальний обсяг пакету допомоги становить 1,112 млрд шведських крон, що дорівнює понад 100 мільйонів євро.
В Україні наближається зима. Одночасно з падінням температури росія посилила свої атаки на цивільну інфраструктуру. Це залишає мільйони українців без доступу до електроенергії, опалення та води напередодні, ймовірно, найсуворішої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет допомоги, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, передбачивши рекордний обсяг фінансової підтримки для України та посилення оборонного потенціалу країни. Допомога Україні складе 11,5 млрд євро.
Також УНН повідомляв, що Ірландія надасть Україні додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу та 25 млн євро на енергопостачання.