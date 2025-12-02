$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Швеція надасть Україні зимовий пакет допомоги на понад 100 млн євро

Київ • УНН

Швеція виділила Україні зимовий пакет підтримки на суму понад 100 мільйонів євро, спрямований на енергопостачання, ремонт інфраструктури, реформи та охорону здоров'я. Загальний обсяг допомоги становить 1,112 млрд шведських крон.

Швеція надасть Україні зимовий пакет допомоги на понад 100 млн євро

Швеція ухвалила рішення надати Україні зимовий пакет підтримки на суму понад 100 мільйонів євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Швеції.

Деталі

Новий пакет допомоги призначений для задоволення найнагальніших потреб України, зокрема в енергопостачанні, ремонті та відновленні зруйнованої інфраструктури, реформах, а також охороні здоров'я. Загальний обсяг пакету допомоги становить 1,112 млрд шведських крон, що дорівнює понад 100 мільйонів євро.

В Україні наближається зима. Одночасно з падінням температури росія посилила свої атаки на цивільну інфраструктуру. Це залишає мільйони українців без доступу до електроенергії, опалення та води напередодні, ймовірно, найсуворішої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет допомоги, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну

 - заявив міністр з питань допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, передбачивши рекордний обсяг фінансової підтримки для України та посилення оборонного потенціалу країни. Допомога Україні складе 11,5 млрд євро.

Також УНН повідомляв, що Ірландія надасть Україні додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу та 25 млн євро на енергопостачання.

Євген Устименко

