Швеція надасть Україні зимовий пакет допомоги на понад 100 млн євро

Швеція ухвалила рішення надати Україні зимовий пакет підтримки на суму понад 100 мільйонів євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Швеції.

Новий пакет допомоги призначений для задоволення найнагальніших потреб України, зокрема в енергопостачанні, ремонті та відновленні зруйнованої інфраструктури, реформах, а також охороні здоров'я. Загальний обсяг пакету допомоги становить 1,112 млрд шведських крон, що дорівнює понад 100 мільйонів євро.

В Україні наближається зима. Одночасно з падінням температури росія посилила свої атаки на цивільну інфраструктуру. Це залишає мільйони українців без доступу до електроенергії, опалення та води напередодні, ймовірно, найсуворішої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет допомоги, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну