Ірландія виділить Україні 125 млн євро на військову допомогу та енергетику - The Guardian

Ірландія обіцяє виділити Україні 125 млн євро на нелетальну військову допомогу та енергетику. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Під час візиту Володимира Зеленського до Дубліна прем'єр-міністр Ірландії Міхеал Мартін заявив, що його країна хоче запропонувати не тільки слова підтримки, а й практичну допомогу.

Буде надано додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу, щоб допомогти Україні протистояти безрозбірливим нічним атакам російських ракет і дронів. Ірландія також надасть 25 млн євро на енергопостачання України, щоб допомогти протистояти цинічним і безжальним російським атакам - заявив Мартін.

Також повідомляється, що лідери обох країн підпишуть угоду під назвою "Дорожня карта партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року", яка базується на попередній угоді від вересня 2024 року. Дорожня карта включає політичне та безпекове співробітництво, а також ініціативи у сфері відбудови, освіти та культури.

Нагадаємо

