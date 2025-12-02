$42.340.08
Ірландія виділить Україні 125 млн євро на військову допомогу та енергетику - The Guardian

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ірландія надасть Україні додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу та 25 млн євро на енергопостачання. Це оголосив прем'єр-міністр Ірландії Міхеал Мартін під час візиту Володимира Зеленського до Дубліна.

Ірландія виділить Україні 125 млн євро на військову допомогу та енергетику - The Guardian

Ірландія обіцяє виділити Україні 125 млн євро на нелетальну військову допомогу та енергетику. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Під час візиту Володимира Зеленського до Дубліна прем'єр-міністр Ірландії Міхеал Мартін заявив, що його країна хоче запропонувати не тільки слова підтримки, а й практичну допомогу.

Буде надано додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу, щоб допомогти Україні протистояти безрозбірливим нічним атакам російських ракет і дронів. Ірландія також надасть 25 млн євро на енергопостачання України, щоб допомогти протистояти цинічним і безжальним російським атакам

- заявив Мартін.

Також повідомляється, що лідери обох країн підпишуть угоду під назвою "Дорожня карта партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року", яка базується на попередній угоді від вересня 2024 року. Дорожня карта включає політичне та безпекове співробітництво, а також ініціативи у сфері відбудови, освіти та культури.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський отримав детальну доповідь української делегації після мирних переговорів у США, де обговорювалися акценти американської сторони.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ірландія
The Guardian
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна